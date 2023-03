Pisa a Modena, sei stato nominato Come eliminare una concorrente

di Saverio Bargagna

Giunti in questa fase del campionato ogni partita dei nerazzurri deve essere letta in un contesto più ampio. Prendiamo Modena-Pisa, alla 29esima giornata i margini di errore in classifica si assottigliano e la squadra di D’Angelo gode di una sorta di match point. Uscendo dal Braglia con un risultato positivo, la corsa dei padroni di casa verso i playoff non sarebbe impossibile, ma certamente si dimostrebbe ben più difficoltosa. Al tempo stesso il calendario mette di fronte anche Parma e Sudtirol. Una scontro diretto di cui il Pisa dovrebbe provare ad approfittare guadagnando lunghezze o sui Ducali – due punti sotto Marin e soci – oppure sulla compagine di Bolzano attualmente in quarta posizione.

Al netto di ciò che racconta la classifica, vi sono ottimi motivi per ben sperare e altrettanti per toccare ferro – diciamo così – da qui al fischio d’inizio. Il Pisa di D’Angelo in trasferta non ha mai deluso e questo è un punto di partenza rilevante che offre garanzie tecniche ma anche morali. Il Modena, al contrario, attraversa un momento appannato con tre sconfitte consecutive sulle spalle. Una tavola che sembra pericolosamente apparecchiata.

D’Angelo avrà a disposizione l’intera batteria di calciatori in rosa, affidandosi quindi a scelte puramente tecniche. I dubbi sono in primis in attacco: "Il tridente pesante Moreo-Gliozzi-Torregrossa può funzionare e può essere anche riproposto, magari perfino oggi a Modena – spiega D’Angelo –. Il rendimento di Gliozzi è stato ottimo: ha segnato 9 reti, molto importanti. Moreo va atteso: cambiare squadra a gennaio non è mai semplice. Sono certo che, da qui a fine campionato, offrirà il contributo di gol e assist che ci aspettiamo da lui". E proprio come assist-man D’Angelo incorona l’ex Brescia: "A mio avviso ha importanti doti da trequartista. E’ questo il ruolo in cui lo vedo meglio".

Più in generale sulla sfida con il Modena: "Si tratta di un match complesso – dice D’Angelo –. Gli emiliani stanno disputando un ottimo campionato e sono certo che stavolta metteranno in campo ancora qualcosa di più sotto il profilo agonistico. Noi dovremo pareggiare questo aspetto e poi aggiungere le qualità che abbiamo. Vogliamo e possiamo vincere: abbiamo le carte giuste per farlo". Confidando sul fatto che il Modena non giocherà solo una partita di rimessa: "Non lo ha mai fatto e non lo farà stavolta – dice D’Angelo –. E’ bene precisare però che tutte le squadre faticano contro avversari chiusi. Tante volte abbiamo lodato gli ‘altri’ per questo atteggiamento, ma talvolta è stata colpa nostra che abbiamo mosso male o troppo lentamente il pallone non risultando efficaci. Dobbiamo cercare alternative per questo tipo di situazioni". Infine su Beruatto e Touré. "L’alternativa a Pietro è Esteves, ma Beruatto non ha bisogno di rifiatare. E’ un giocatore talmente forte che può sempre fare la differenza. Touré? Sta benissimo. Ed è giovane quindi non ha problemi di stanchezza. Forse ne avrà di più fra una trentina d’anni".