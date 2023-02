Perugia in ripresa e reduci dal 3-0 con la Ternana

Un Perugia in ripresa, reduce da una trascinante vittoria per 3-0 nel derby con la Ternana, potrebbe essere una spina nel fianco per i nerazzurri. Tuttavia l’infermeria non sorride agli umbri, con diversi infortuni emersi in settimana, per lo più muscolari. Nel bollettino diffuso ieri mattina dalla società infatti emergono diverse criticità. Gabriele Angella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo soleo della gamba destra. Emmanuel Ekong sta svolgendo cure fisioterapiche per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro, Giuseppe Di Serio ha svolto lavoro personalizzato per trauma distorsivo alla caviglia sinistra, mentre per Damiano Cancellieri e Aleandro Rosi seduta di lavoro in palestra, entrambi per un risentimento muscolare adduttorio e c’è stata una seduta di lavoro differenziato per Marco Olivieri per un affaticamento muscolare al flessore sinistro. Un’emergenza vera, soprattutto in difesa, per il 3-5-2 di Fabrizio Castori. Davanti al portiere Gori molto probabilmente saranno schierati Sgarbi, Struna e Dell’Orco. Sugli esterni Paz sostituirà lo squalificato Lisi, mentre a destra è confermato Casasola. A centrocampo dovrebbero agire Capezzi e Santoro, mentre sulla trequarti agirà Luperini alle spalle di Di Carmine e Matos. "Il Pisa sarà ancora più motivato e carico perché ultimamente non è riuscito a vincere in casa - ha dichiarato ieri il tecnico Fabrizio Castori -. La testa sulla squadra altrui comunque non la metto mai, sono attento a quello che dobbiamo fare noi domani. Conta fare la prestazione che sappiamo di poter fare, con grande rispetto degli avversari".