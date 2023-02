"Personalità e gioco per battere i nerazzurri"

Dopo la vittoria esterna per 4-3 sul Frosinone, il Parma di Fabio Pecchia si prepara ad ospitare il Pisa, con due assenti. Non ci saranno infatti Estevez e Camara, entrambi espulsi nel corso del match contro i ciociari. Resta in forte dubbio Man che ha preso una botta nel corso dell’ultima partita. Nel 4-1-4-1 voluto dal Fabio Pecchia, tra i pali sarà confermato Buffon, mentre la difesa sarà composta da Del Prato, Osorio, Valenti e Ansaldi. Davanti al reparto arretrato agirà Bernabé, mentre sugli esterni agiranno Zanimacchia e Benedyczak se Man non sarà della partita. Al centro invece Juric e Sohm, quest’ultimo col compito di rilevare Estevez. Davanti a tutti invece ci sarà Vazquez, osservato speciale del match nonché faro del gioco dei ducali. "Il Pisa è una squadra in salute – ha dichiarato il tecnico Pecchia nel corso della conferenza stampa prepartita –, il risultato che ha fatto venerdì è straordinario e con merito. Anche a gennaio ha inserito giocatori di esperienza in un gruppo rodato, dopo un campionato scorso straordinario. L’allenatore è lì da cinque anni, tatticamente sono una squadra che ama giocare anche in mezzo al campo, con qualità, e davanti ha giocatori imprevedibili, sia fisici come Moreo che per il gioco corto con Morutan e Sibilli". Il tecnico del Parma non vuole mollare un centimetro dopo essere entrata fortemente in zona playoff: "Per il Pisa c’è voglia e dobbiamo avere l’energia. Dobbiamo affrontarla come sappiamo fare e farlo con la stessa personalità e voglia di mantenere intatta l’idea di gioco. Dobbiamo giocare e proporre calcio, a questo dobbiamo affidarci". Michele Bufalino