Penalizzazioni? Un’incognita sul campionato

di Michele Bufalino

Continua a tenere banco la questione relativa alla penalizzazione della Reggina e del Parma. I calabresi, come noto, hanno avuto in primo grado il -3 in classifica, ad anticipazione di un’altra penalizzazione che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre il Parma a breve si vedrà assegnare il -1 per aver ritardato un pagamento sulle scadenze federali. Gli emiliano però hanno deciso di patteggiare la loro sanzione, evitando ricorsi, mentre la Reggina oggi all’ottavo posto, vuole lottare su ogni fronte, provando anche a farsi restituire i punti per via giudiziaria. Queste le motivazioni: "Penalizzazione di punti 2 (due) relativi al mancato pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e punti 1 (uno), in ragione del riconoscimento di attenuante, per il mancato pagamento, entro il medesimo termine, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022". E’ ormai certo che, relativamente al 16 marzo, arriveranno le stesse penalizzazioni, con conseguenze più gravi per la classifica. La situazione relativa ai calabresi potrebbe anche implicare un possibile rinvio dei playoff. Attualmente gli spareggi dovrebbero iniziare il 26 e 27 maggio con le finali fissate per l’8 e l’11 di giugno. Tutto dipenderà dalle tempistiche. Se si andrà avanti in sede giudiziaria ci sono buone possibilità che i play off slittino di almeno 10 giorni. Questo creerebbe diversi problemi ad alcuni club. Infatti Il prossimo 21 giugno, in Romania e Georgia, inizieranno gli Europei Under 21.

Nel caso in cui slittassero i playoff il Pisa dovrebbe quasi sicuramente rinunciare a Tomas Esteves, nel giro della nazionale portoghese. I regolamenti infatti impongono di non poter rifiutare le convocazioni, di conseguenza il giocatore dovrebbe partire e non potrebbe disputare i playoff. Questo porterebbe anche ulteriori problemi. Il 16 e 19 giugno infatti sono previste le gare delle qualificazioni ai prossimi Europei. La Romania giocherà contro Kosovo e Svizzera e, se arriveranno le convocazioni, Rus, Marin e Morutan potrebbero essere costretti a partecipare, con conseguenze enormi per la formazione nerazzurra. Anche l’Islanda dovrebbe giocare contro Slovacchia (17 giugno) e Portogallo (20 giugno), così come l’Ungheria (Montenegro e Lituania). Il rischio quindi potrebbe essere di perdere anche Nagy ed Hermannsson, di conseguenza potenzialmente di perdere addirittura almeno 6 giocatori, se non nelle prime partite dei playoff, sicuramente per l’eventuale finale, se dovessero i playoff slittare di una decina di giorni o di una settimana.

Una situazione intricata che dovrà essere affrontata in emergenza dalla giustizia sportiva. Nelle stesse condizioni del Pisa, ad esempio, c’è anche il Bari, che potrebbe rinunciare a al portiere Elia Caprile e a Sebastiano Esposito, entrambi nel giro dell’Italia Under 21.