"Peccato non essere riusciti a reagire mentre la partita ci sfuggiva di mano"

Tocca a una delle bandiere dello spogliatoio nerazzurro analizzare la sconfitta più bruciante del girone di ritorno: "A fronte di un discreto primo tempo, nel quale siamo partiti decisamente bene e abbiamo segnato con pieno merito, nella ripresa ci siamo fatti schiacciare senza reagire e abbiamo incassato due reti – è il pensiero di Gaetano Masucci -. Dispiace in particolare non essere riusciti a invertire l’inerzia della partita nonostante avessimo capito che il confronto ci stava sfuggendo di mano". Il numero 26 prosegue nella sua valutazione ricca di amarezza: "Dalla mezz’ora in poi purtroppo siamo calati di intensità fisica e tecnica. Questo ha consentito alla Ternana di risalire il campo e acquisire maggiore fiducia nelle giocate, proseguendo con grande veemenza fino alla fine". "Abbiamo il dovere di provare a dare qualcosa in più nel corso dei novanta minuti, perché p durante la settimana il gruppo si allena con serietà".

M.A.