Passa in vantaggio e sbaglia tutto Crisi sempre più nera: ecco i fischi

di Saverio Bargagna

Il Pisa perde contro sé stesso segnando una rete dopo 52 secondi per poi regalarne tre al Frosinone, firmando la propria condanna, peraltro la quarta consecutiva. Il tutto mentre D’Angelo invia segnali inequivocabili di insofferenza scegliendo una formazione titolare con esclusioni di lusso e, altrettanto chiara, giunge la contestazione dei tifosi a fine partita. Per la classifica avulsa i nerazzurri escono dalla zona playoff e, a 180 minuti dalla fine dei giochi, il dato non è più solamente simbolico.

Ma se la classifica resta ancora (incredibilmente) possibilista, l’assoluto disarmo con cui il Pisa sta affrontando questo finale di stagione tinge il presente e l’immediato futuro su tonalità tetre. La resa con il Frosinone è la somma di guai di molteplice natura: senza dubbio la fragilità psicologica – invocata da D’Angelo e Corrado – rappresenta la causa principale, ma l’aspetto mentale non cancella i problemi di natura tecnica. I cinque ko raccolti nelle ultime sei partite raccontano di gravi errori e inaccettabili atteggiamenti di singoli che sono alla base di risultati ultimamente disastrosi. Tanto che, al di là delle spiegazioni di D’angelo (vedi intervista a fianco) l’esclusione dal primo minuto di Barba, Morutan e Moreo – per di più in una partita chiave – raccontano anche l’altro lato della moneta che va oltre, perfino in senso figurato, la "testa". A questa montagna di problemi, cresciuta partita dopo partita come un incubo, si aggiunge – punta estrema dell’iceberg – anche una goccia di sfortuna che trasforma un’incertezza casuale in una Caporetto sportiva.

Perché nel primo tempo, cercando di mantenere una certa dose di lucidità, il Pisa non era andato neppure troppo male. L’avversario aveva la mente sgombra, ma anche la testa allegra e dopo tre minuti poteva già essere steso sotto due sberle. E invece, dopo aver trovato il primo gol, il Pisa si è adeguato al ritmo sonnolento degli avversari finendone invischiato. Il pareggio di Rus – che devia nella propria porta un tiro spento di Garritano – è imputabile tanto alla sfortuna, quanto al calo di intensità. Nella ripresa, poi, Moreo avrebbe anche l’occasione buona per trasformare il pareggio in vantaggio, ma spara sul portiere in uscita. Al contrario, Nicolas, si perde sul colpo di testa di Borrelli capovolgendo il match. Il Frosinone sempre più sereno – non certo agguerrito, sia ben inteso – fissa il risultato sull’1-3 approfittando di un errore della cooperativa Marin-Rus che consente a Caso di insaccare con facilità e gusto. Tre gol subiti, altrettanti regalati e impacchettati. E se lo stadio, fino al novantesimo, trattiene i fischi e anzi continua a incitare la squadra, alla fine della partita, si assiste anche ad una pacata contestazione.

E adesso? Pensare a Brescia non è affar semplice. Con il Frosinone la scintilla poteva accendersi e invece il cero si è spento bruscamente appena la fiamma ha provato ad alzarsi. Tornare ad accenderla di nuovo non sarà affatto facile.