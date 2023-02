Parma-Pisa 0-1: Touré decide su assist di Torregrossa

Idrissa Tourè in azione (Foto Pisa SC)

Pisa, 28 febbraio 2023 – Vittoria fondamentale per la squadra di D’Angelo, decisa da un gol di Touré su assist di Torregrossa, tornato in campo dopo l’infortunio due mesi dopo la sua ultima partita. Con questo risultato per i nerazzurri è il dodicesimo risultato utile consecutivo in trasferta

PRIMO TEMPO – La partita è ricca di occasioni da gol, con ritmi molto alti nel corso del primo tempo. Gioco molto spezzettato nei primi minuti, con almeno una decina di minuti-un quarto d'ora di studio tra le due squadre. Al 13' Nagy perde palla, Sohm si invola verso il limite dell'area, ma la sua conclusione viene neutralizzata da Nicolas. Replica al 16' Gargiulo, servito da Beruatto, ma il suo tiro è centrale. Al 19', su azione prolungata nerazzurra, è Sibilli a caricare il destro da fuori, ma Chichizola fa sua la sfera. Poco dopo Calabresi atterra Man al limite e si becca il giallo. Sugli sviluppi della punizione dei padroni di casa Zanimacchia sfiora il palo alla destra di Nicolas e si perde sul fondo. Gara vibrante con il Parma che ha un momento di grande ispirazione. Bernabé al 27' ci prova da fuori, ma il tiro termina a lato. Al 41' si rivede il Parma con Vazquez che non riesce a servire Bernabè e la palla attraversa tutta l'area piccola. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Primi minuti caratterizzati da un infortunio di Moreo che prende un colpo alla testa e si deve fermare il gioco. La prima conclusione della ripresa è di Sibilli, pretenziosa, dai 25 metri, ma termina alta. Al 55′ grandissima opportunità per Moreo, ma il suo tiro viene respinto da Chichizola. Al 59′ è Vazquez a tentare un tiro velenoso, ma termina di poco a lato controllata da Nicolas. Ancora Parma al 63′, ma Man in mischia non la mette dentro e il Pisa si salva ancora. Subito dopo Gargiulo conclude altissimo un tiro dai 30 metri. Gli spazi si aprono e si assiste a numerosi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Per i nerazzurri D’Angelo sostituisce Gargiulo e Morutan con Tramoni e Mastinu a circa venti minuti dalla fine della partita. Al 78′ è il turno di Ernesto Torregrossa che, dopo due mesi dalla sfida dello scorso dicembre con la Spal torna a calcare il campo sostituendo Sibilli. Poco dopo è proprio Torregrossa a fornire l’assist per Tourè che brucia Chichizola con un potente tiro sotto la traversa. Negli ultimi minuti De Vitis e Rus rilevano Nagy e Moreo.



TABELLINO PARMA-PISA 0-1

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti (46′ Zagaritis), Ansaldi; Bernabé, Juric (85′ Charpentier), Sohm (76′ Bonny); Zanimacchia (81′ Benedyack), Vazquez, Man (76′ Hainaut). A disp. Buffon, Corvi, Balogh, Cobbaut, Coulibaly, Inglese, Circati. All. Fabio Pecchia.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy (88′ De Vitis), Gargiulo (73′ Mastinu); Morutan (73′ M. Tramoni); Sibilli (78′ Torregrossa), Moreo (88′ Rus). A disp. Livieri, Guadagno, Torregrossa, Esteves, Zuelli, Sussi, Masucci, De Vitis, Rus, Tramoni L. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

RETI: 82′ Touré

AMMONITI: Calabresi, Barba

ESPULSO Valenti

NOTE: Presenti 1.127 tifosi pisani in trasferta. Recupero 1′ pt, 5′ st

Michele Bufalino