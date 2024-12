Pallavolo Casciavola, ultimo appuntamento del 2024 per la Verodol che ospita Lunigiana

Casciavola (Pisa), 20 dicembre 2024 - Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia per la Verodol CBD Casciavola che va a salutare il 2024 al Pala Pediatrica affrontando il Lunigiana Volley, formazione che, dopo aver acquisito il titolo di serie C nell’estate scorso, ha messo in mostra grandi ambizioni allestendo un roster di tutto rispetto che l’ha portata ad occupare la quarta posizione in classifica.

Di contro quello della Verodol CBD non è un periodo positivo a livello di risultati, il calendario non aiuta non impegni probanti contro formazioni di vertice, ma al netto dell’infortunio di Vaccaro, si vede un raggio di luce alla fine del tunnel con Ciampalini e Barsacchi che sono tornate in gruppo giocando anche alcuni tratti della partita di Porcari.

Dal buono che capita in questo momento difficile la squadra deve ripartire, non pensando a quello che poteva essere e non è stato, ma guardando dritta verso l’orizzonte consapevole dei propri mezzi che l’hanno portata a vincere su campi difficili come quelli di Viareggio e San Miniato e a strappare punti a corazzate come Volley Livorno e Quarrata.

Per questa partita coach Tagliagambe avrà a diposizione la seguente rosa. Palleggiatori: Lilli e Panelli; opposti: Ciampalini e Corsini; centrali: Bacherini, Bolognini, Di Pasquale; schiacciatrici: Barsacchi, Melani, Messina; liberi: Casarosa, Centi, Marsili. A dirigere l’incontro è stato designato il signor Fabrizio Menicucci.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.