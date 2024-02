Pallavolo Casciavola, tempo di derby per la serie C, in serie D trasferta ad Agliana

Casciavola (Pisa), 16 febbraio 2024 - Tempo di derby in Serie C. Sono passate appena due settimana da quello di andata come recupero della terza giornata e la PediaTuss Casciavola sabato 17 alle 21 ritrova sulla sua strada una Pallavolo Cascina affamata di rivincita dopo la sconfitta al tie break del Pala Pediatrica. Di contro la PediaTuss cercherà di allungare la sua striscia positiva che dura da quattro partite, per farlo dovrà ripartire dai primi due set giocati contro Cascina, ma soprattutto dalla brillante prestazione messa in atto contro la Pallavolo Follonica. Dal punto di vista dell’infermeria per la squadra di Tagliagambe non è un bel periodo. Vaccaro e Marino sono ancora ferme ai box, mentre su Barsacchi la riserva sarà sciolta nell’immediatezza della partita, non è quindi escluso che il coach rossoblù vada ad attingere dalle formazioni giovanili per completare la rosa così composta. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini; schiacciatori: Messina, Lari, Raniero; Opposti: Barsacchi, Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45. Gioca di anticipo la Katinka Travel che sarà di scena ad Agliana venerdì 16 alle 21. Una partita che riveste grande valenza in chiave salvezza, un vero e proprio scontro diretto che le rossoblù dovranno provare a fare loro per non scivolare nella parte bassa della classifica. La parola d’ordine è dimenticare la gara di andata, quel 3-0 è ormai lontanissimo, l’Aglianese si è ben inserita nel campionato ed è una squadra che può giocarsela alla pari con tutte e anche portare a casa punti con qualsiasi tipo di avversario. In casa PediaTuss l’emergenza infortuni ancora non è superata, ad Agliana mancheranno Di Coscio, Centi e Gherardi, mentre anche in questa settimana non tutte le atlete sono riuscite ad allenarsi con continuità. Questa la rosa a disposizione di coach Lazzerini. Palleggiatori: Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; libero: Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

M.B.