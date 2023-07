Pallavolo Casciavola. Super rinforzo per la Serie C

Casciavola (Pisa), 10 luglio 2023 - La Pallavolo Casciavola annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della giocatrice Yudy Ciampalini. La centrale che andrà a far parte della rosa della serie C è già a disposizione della società rossoblù e dell’allenatore Alessandro Tagliagambe. Importante rinforzo nel reparto centrali per la PediaTuss Casciavola che continua l’allestimento del roster per affrontare il prossimo campionato di serie C. Dal Dream Volley Pisa è arrivata a titolo definitivo la centrale Yudy Ciampalini, classe 2001, 175 centimetri di altezza. Cresciuta nelle fila del San Giuliano Volley, a suo tempo società importante del panorama pallavolistico pisano dove ha militato, fra le altre, anche Giulia Pisani, successivamente è passata al Dream Volley Pisa dove ha completato la trafila delle giovanili, partecipando anche alle selezioni per il Trofeo delle Province, fino ad esordire in prima squadre e diventarne uno dei pilastri. Lo scorso anno con la maglia gialloblù ha vinto il campionato di serie C apportando un contributo decisivo alla promozione in serie B2. Subito dopo il termine della stagione, la lunga trattativa che ha portato Ciampalini a vestire la maglia rossoblù. «Sono estremamente felice del mio arrivo a Casciavola e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la maglia rossoblù – spiega Ciampalini -. Conosco già molte delle mie nuove compagne di squadra per averle affrontare sul campo da avversarie e sono sempre state partite molto tirate, spesso finite al tie break, poi ritroverò Federica Messina con la quale ho giocato assieme per qualche stagione». Sugli obiettivi per il 2023/24 Yudy ha le idee estremamente chiare: «L’appetito vien mangiando e dopo aver vinto un campionato vorrei puntare al bis, quindi fra i buoni propositi per il nuovo anno sportivo c’è quello di portare a casa la seconda promozione di fila».

M.B.