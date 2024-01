Pallavolo Casciavola, rinnovata la convenzione, in arrivo investimenti sulla palestra

Casciavola (Pisa), 22 gennaio 2024 - Pallavolo Casciavola, grazie all'impegno straordinario del Gruppo Pediatrica ed al contributo offerto dalla Concessionaria Clas, ha potuto mettere sul piatto ingenti investimenti che porteranno ad un restyling importante dell'impianto, restyling di cui beneficerà, non solo la società, ma anche l'istituto scolastico e quindi l'intera comunità cascinese. Nuovi infissi, nuovi aerotermi per il riscaldamento, ma anche il rifacimento degli spogliatoi, il ripristino del bagno riservato ai disabili posto al piano terra e la sostituzione del Taraflex di gioco sono alcuni dei lavori che rifaranno il look alla casa della società rossoblù.

Questa la notizia condivisa dalla società: "Pallavolo Casciavola è lieta di comunicare di aver riottenuto la gestione della Palestra della Scuola Media “Russo” di Via Pastore a Casciavola per i prossimi 15 anni. Un periodo così lungo è stato reso possibile grazie al Comune di Cascina che in affidamento diretto, sulla base del decreto legislativo 38/2021 articolo 5, lega la durata della gestione a lavori di miglioria dell'impianto che il gestore si impegna a svolgere. Pallavolo Casciavola ringrazia il Comune di Cascina nella persona del sindaco Michelangelo Betti e dell'assessora allo sport Francesca Mori, oltre che tutti i dirigenti comunali che si sono prodigati per portare al termine un percorso unico sul nostro territorio. Un grazie particolare ad Alessandro Centi fondatore e amministratore delegato del Gruppo Pediatrica artefice principale di questa importante operazione e a Viorica Gaibu di Clas concessionaria Renault e Dacia per aver contribuito e dimostrato una volta di più la loro vicinanza alla Pallavolo Casciavola".

M.B.