Pallavolo Casciavola, definitivi i calendari per le squadre in Serie C e D

Casciavola (Pisa), 6 settembre 2023 - Definito il percorso dei campionati regionali di Serie C e Serie D. Nella giornata di martedì sono stati pubblicati da parte del Comitato Regionale Toscano i calendari che riguardano la PediaTuss e la Katinka Travel partecipanti rispettivamente al primo livello regionale, Serie C e al secondo livello, Serie D. GIRONE C - Come già sottolineato entrambe le squadre rossoblù sono state inserite nel girone C, quello della Toscana costiera. Esordi in trasferta per entrambe le squadre e partite subito molto probanti contro formazioni che non nascondono le loro ambizioni. La PediaTuss sarà di scena sabato 21 ottobre sul campo di Donoratico, mentre la Katinka Travel giocherà l'8 ottobre, la serie D è a 14 squadre e partirà due settimane prima, a Calci contro il VBC, un derby sempre molto sentito. TUTTI I DERBY - A proposito di derby sono tanti quelli in programma: in serie C l'attesa più grande è per quello di Cascina che si giocherà alla terza giornata, il 4 novembre al Pala Pediatrica, mentre quello di ritorno in Via Galilei è previsto per il 17 febbraio. Un'altra sfida molto sentita è quella contro il Volley Peccioli che si disputerà alla quarta giornata in Valdera l'11 novembre con ritorno previsto a Casciavola 24 febbraio. La chiusura del campionato è prevista il 20 aprile a Viareggio contro l'Oasi. SERIE D - In serie D derby contro il Tomei Livorno è previsto l'11 novembre a Casciavola, mentre coach Lazzerini affronterà la sua ex squadra, il Sei Rose Rosignano, il 16 novembre in trasferta ed il 24 aprile fra le mura amiche, chiusura di campionato sul campo di Riotorto l'11 maggio. M.B.