Pallavolo Casciavola: Cade la PediaTuss contro la Capolista, Katinka Travel corsara a Via

Casciavola (Pisa), 3 marzo 2023 - Si ferma a sei partite la serie positiva della PediaTuss Casciavola che non riesce nell’impresa di portare via punti dal campo della capolista Porcari, squadra costruita con l’intento dichiarato della promozione in B2.

Le rossoblù, già prive di Barsacchi, Vaccaro e Marino, non disputano la loro migliore partita, di contro di la dalla rete hanno trovato una squadra determinata a vendicare la sconfitta dell’andata. Tagliagambe manda in campo Liuzzo in cabina di regia, Sgherri opposto, Gori e Ciampalini centrali, Raniero e Messina schiacciatrici con Tellini libero. L’equilibrio nel primo set dura una ventina di punti, poi dal 10-9, Porcari allunga e chiude senza troppi patemi il set. Il secondo parziale è quello che lascia maggiori rimpianti, la PediaTuss si porta anche avanti di tre punti ma a vanificare il gioco offensivo ed anche il buon lavoro a muro ci si mettono le tante, troppe battute sbagliate che permettono a Porcari prima di rientrare e poi di chiudere. Il terzo set è lo specchio del primo, Porcari conduce, la PediaTuss insegue senza mai riuscire a girare l’inerzia della partita e così il 3-0 è l’epilogo naturale. Un punteggio questo che la squadra rossoblù non subiva dalla seconda giornata quando cadde in casa contro la Pallavolo Follonica. Adesso occorre subito archiviare questa partita e pensare allo scontro diretto di venerdì quando al Pala Pediatrica arriverà il Delfino Pescia.

Porcari Volley - PediaTuss Casciavola 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) PORCARI: Agostini, Bangoni, Battellino, Caseti, Coselli, Crecchi, Degl’Innocenti, Doveri, Forte, Innocenti A, Innocenti C, Milicia, Monchi, Ricci. All. Grassini PEDIATUSS: Barsacchi, Ciampalini, Gori, Lari, Liuzzo, Marino, Marsili, Messina, Panelli, Pergjoni, Raniero, Sgherri, Tellini, Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini ARBITRO: Francesco Fiumara

Vince in cinque set la Katinka Travel che per ben due volte si porta avanti nel punteggio, ma che in entrambi i set pari non riesce a dare continuità al suo gioco e permettere alla formazione viareggina di strappare un punto. Una partita a tratti surreale, lunghissima, oltre che per il suo naturale svolgimento sui cinque set, anche per due interruzioni dovute prima alle intemperanze del pubblico di casa con l’arbitro colpito da una pallonata dopo una decisione contestata, poi alla pioggia mista a grandine che filtrava dal tetto della palestra costringendo tutti allo stop. Per quanto riguarda la partita la Katinka Travel parte forte nel primo set e con il turno in battuta di Caciagli scava subito un solco profondo che le avversarie non sono più in grado di recuperare. Le rossoblù chiudono al secondo di 12 set point, ma al cambio campo qualcosa si inceppa nel meccanismo della casciavoline. La partita diventa equilibrata, le rossoblù dopo un avvio in salita mantengono il comando delle operazioni, ma senza mai riuscire a dare il colpo di grazia per mancanza di continuità, dal 10-10 per ben cinque volte allungano di due lunghezze e per altrettante volte vengono recuperate, il finale sorride ai vantaggi all’Oasi Viareggio che si riporta in parità. Nel terzo set si rivede la Katinka Travel di inizio partita, le rossoblù conducono con autorevolezza mantenendo sempre a distanza le avversarie fino a chiudere 25-21. Il quarto set è lo specchio del secondo, la Katinka Travel non riesce ad allungare, la partita resta in equilibrio fino al 20-19 per le padrone di casa. Qui l’arbitro vede un attacco lungo dell’Oasi, 20-20, ma si scatena l’ira del pubblico di casa ed il direttore di gara viene colpito da una pallonata lanciata dal pubblico, lunga interruzione con l’arbitro che torna negli spogliatoi, alla ripresa del gioco le rossoblù, forse scosse per l’accaduto, subiscono un parziale di 5-1 che regala letteralmente il set a Viareggio. Si va così al tie break dove non c’è partita. La Katinka Travel affronta il set decisivo con grande determinazione, parte forte, poi arriva la sosta per pioggia, ma stavolta la squadra rossoblù si fa trovare pronta alla ripartenza e va al cambio campo sull’8-1 poi non si distrae più e chiude al secondo di 11 match point portando a casa due punti e qualche ripianto perché il bottino pieno era alla portata delle casciavoline.

Oasi Viareggio - Katinka Travel Casciavola 2-3 (14-25; 26-24; 21-25; 25-21; 5-15) OASI: Atzori, Beltramini, Bicicchi, D’Agliano, Domenici, Fabbrini, Forli, Fracassini, Franchi, Gori, Leka, Morganti, Niccolai, Salvia. All. La Ferla KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini, Pugliesi. All. Paolo Lazzerini; Team manager: Mauriio Bellandi ARBITRO: David Gronchi

M.B.