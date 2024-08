Pallavolo Casciavola: Al via i corsi di minivolley e under 12

Pisa, 20 agosto 2024. Una nuova stagione sportiva bussa alla porta ed il Volley Club Cascinese in sinergia con la Pallavolo Casciavola come ogni anno è pronta a far ripartire i corsi per ragazze e ragazzi di Minivolley S3 ed under 12 per divertirsi, stare insieme, imparare uno sport bellissimo e, perché no, formare gli atleti del futuro, perché la prossima medaglia olimpica potresti essere proprio tu. Il Volley Club Cascinese anche in questa stagione svolgerà i propri allenamenti presso il Pala Pediatrica, palestra della scuola Media Russo in Via Pastore, 32 a Casciavola. I corsi saranno tenuti da istruttori ed allenatori qualificati FIPAV il mercoledì e venerdì dalle 16:45 alle 18:15 per quanto concerne il mini volley, il martedì e il giovedì dalle 16:45 alle 18:15 per l'under 12. È quindi possibile venire a trovarci al Pala Pediatrica, prendete visione dei nostri progetti e dei nostri programmi, parlate del modo di fare sport con i nostri dirigenti e con i nostri istruttori, ascoltate anche i pareri degli altri genitori che hanno scelto il Volley Club Cascinese come nuova casa per i loro figli. Per tutti coloro che si affacciano alla pallavolo per la prima volta è attiva la promozione settembre gratuito.

M.B.