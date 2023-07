Ottima prova della Squadra Corse Città di Pisa al Rally dell’Adriatico

Pisa, 21 luglio 2023 – Debutto più che positivo per Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli con la Citroen C3 R5, oltretutto su fondo sterrato in una gara difficile ed impegnativa come il Rally dell’Adriatico, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra oltre che atto finale del Race Day Rally Terra. Una gara in progressione per Avandero che dopo i test pregara con la vettura curata dalla Sportec Engineering ha preso sempre più confidenza senza mai commettere errori.

"Siamo contenti del risultato chiaramente, ma è stata una bella soddisfazione essere riusciti a concludere una gara di alto blasone e con i migliori specialisti sia italiani che esteri - dice il navigatore Giuseppe Tricoli e prosegue - Stefano ha effettuato ottimi progressi senza commettere errori, si è trovato ben a suo agio con la nuova Citroen C3 R5 della Sportec, i ragazzi dell’assistenza hanno lavorato perfettamente. Abbiamo delle buone basi per proseguire la stagione".

Al Rally dell’Adriatico era presente anche la navigatrice Alessia Tasi del sodalizio pisano che affiancava Filippo Nannetti con la usuale Renault Clio Rally 5, una foratura sulla settima prova speciale di S. Fiorano ha costretto l’equipaggio a dover sostituire in prova la gomma arretrando pesantemente in classifica generale. Nonostante ciò la tenacia di tagliare il traguardo ha permesso di cogliere la terza posizione finale di Raggruppamento nel Raceday Rally. Lo stesso week end del Rally dell’Adriatico ha visto una ventina di soci del sodalizio pisano di organizzare una gara interna di Kart alla Pista di Cecina alla fine ha vinto Simone Flori nella finalissima e Enrico Cioni nella finalina.

Intanto è stato festeggiato nell’usuale riunione del martedì il co-pilota Giuseppe Tricoli che proprio al Rally dell’Adriatico ha festeggiato i suoi 'primi' trent’anni di attività rallystica iniziata proprio trent’anni fa al Rally Città di Lucca 1993. L’attività del sodalizio pisano prosegue a ritmo serrato e il prossimo week end al Rally Coppa Città di Lucca saranno addirittura cinque gli equipaggi presenti portacolori del sodalizio pisano. Aprirà la lunga schiera della Squadra Corse Città di Pisa l’equipaggio composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti con la Renault Clio RS 2.0 a cui è stato attribuito il numero 87.

Il duo rientra alle corse dopo quasi un anno di assenza con l’intenzione di ben figurare nella gara di casa. Numero 88 per l’equipaggio formato da Roberto Marchetti e Iuri Parducci con l’usuale MG ZR 105 con cui ha già colto due nette vittorie di classe ed è in evidenza sia nella Coppa Italia Rally VI Zona che nel Trofeo Rally Toscana. Numero 93 per Fabrizio Orsini e Giusy Lembo con l’usuale Peugeot 106 Rallye che ha dovuto sudare le classiche sette camicie per il montaggio del nuovo serbatoio di sicurezza obbligatorio da questa stagione che ha messo in difficoltà molti equipaggi che hanno dovuto rimandare l’esordio stagionale.

Debutto assoluto per Giuseppe Gaetani e Matteo Matroni a cui è stato assegnato il numero 100 e che esordiranno proprio al Rally Coppa Città di Lucca con una Peugeot 106 Rallye. Infine numero 104 per Luca Del Testa per l’occasione navigato da Rocco Pempori con la Fiat Seicento Sporting da lui stesso allestita dove è stato appena montato un motore completamente nuovo ed aggiornato. Tra i navigatori invece al Lucca sarà presente Cristian Chicchi che detterà le note a Grandini su Fiat Seicento Sporting che avrà il numero 113.

Saranno sei le prove speciali in programma: San Rocco di Km. 11,30 - Tereglio di Km. 9,59 - Boveglio di Km. 10,51 da ripetere due volte per un totale di Km. 62,80 su un percorso globale di Km. 250,20. Partenza e arrivo a Lucca in piazza San Donato dove è previsto anche il riordino a metà gara e Parco Assistenza all’ampio Parcheggio Don Baroni sempre a Lucca. Oltre alla gara altro imminente impegno della Squadra Corse Città di Pisa i festeggiamenti per i ventisette anni dalla costituzione che cadranno martedì 25 luglio e dove è stata programmata una cena all’Eliopoli Hostel a Calambrone - Tirrenia dove sarà allestita anche una piccola mostra di vetture da competizione.