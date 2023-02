A secco di reti dal 17 dicembre, quando segnò due reti al Brescia, ieri tra i protagonisti del match c’era anche Ettore Gliozzi, che ha messo a segno su rigore il suo ottavo centro stagionale, che lo conferma a migliore marcatore della squadra nerazzurra. "E’ sempre bello per un attaccante segnare - dichiara il numero 9 del Pisa -, ma la cosa più importante era tornare a vincere. Il difensore ci è cascato sulla mia finta - prosegue Gliozzi, che analizza l’azione che ha portato al calcio di rigore trasformato -. Fortuntamente è andata bene, era rigore netto". "La vittoria ci voleva per la nostra tranquillità - prosegue l’attaccante del Pisa -. Avevamo perso un po’ di entusiasmo perché i risultati non arrivavano e quando questo accade spesso cala un po’ la fiducia". Il Pisa non si fermerà perché dovrà subito tornare in campo ad allenarsi per preparare la partita con il Venezia nell’anticipo di venerdì 17 febbraio: "Ora vogliamo ’espugnare’ l’Arena Garibaldi"

Michele Bufalino