"Ora un occhio al secondo posto"

E’ un Luca D’Angelo raggiante quello che approda in sala stampa al Tardini di Parma dopo l’importantissima prestazione dei nerazzurri, che hanno messo in cascina il dodicesimo risultato utile in trasferta. "E’ stata una bellissima vittoria perché la squadra l’ha giocata come doveva e ha rischiato solo una volta in 100 minuti - dichiara il tecnico nerazzurro che esalta anche le qualità degli avversari -. Il Parma è una squadra molto forte con qualità singole e di collettivo e non era facile giocarci contro, con una rosa straordinaria e di grande valore. Adesso abbiamo di fronte ancora tante partite, ma possiamo dire la nostra a mio avviso". Ancora una volta l’allenatore del Pisa si gode la prova della difesa, con un altro cleen sheet per Nicolas, frutto anche di un grande lavoro di tutto il reparto: "Abbiamo difeso veramente bene oggi, sono molto soddisfatto della prestazione della squadra - prosegue Luca D’Angelo -. Avevo chiesto di non dare punti di riferimento e così hanno fatto". Parole al miele per Antonio Caracciolo: "Caracciolo è un giocatore fondamentale sotto tanti punti di vista - si complimenta D’Angelo -. Se penso a ciò che gli è successo e alla sua caparbietà, questo dimostra che è un grandissimo professionista". D’Angelo continua elogiando Idrissa Touré, autore del gol che ha deciso la partita: "Touré è un giocatore molto importante per noi, quando sta bene determinante in ogni occasione, ha un modo di giocare impareggiabile".

Dopo due mesi di infortunio il tecnico originario di Pescara ha gettato nella mischia anche Ernesto Torregrossa: "Torregrossa è un ragazzo bravissimo, adesso ci auguriamo che la condizione atletica lo sorregga perché è un giocatore determinante per noi. A mio avviso ad oggi ha 50 minuti nelle gambe". Chissà che Torregrossa non giochi titolare proprio contro il Palermo, suggerisce con un occhiolino l’allenatore a domanda precisa. "Non so se c’è un segreto nel nostro lavoro a Pisa - va avanti Luca D’Angelo -. La società ci è sempre stata vicina. Dobbiamo continuare su questa squadra".

Viene poi chiarito il motivo dello stop forzato di Ettore Gliozzi, non presente in nota: "Gliozzi non c’era perché ha avuto un attacco febbrile stanotte - fa chiarezza D’Angelo -. Oggi torneremo a lavorare di mattina a San Piero a Grado". Infine sulla classifica: "Se il Genoa ci fa il piacere di perdere oggi possiamo fare un pensierino al secondo posto – conclude l’allenatore –. Il punto col Venezia è stato preso come fosse qualcosa di non positivo, invece era buono anche quello. Ormai a questi livelli tutti gli allenatori preparano le partite gara dopo gara. Dobbiamo pensare al nostro percorso senza perdere la concentrazione".

Michele Bufalino