Onori a Romano Fogli Inaugurate due targhe

SANTA MARIA A MONTE

Ieri alla presenza della moglie Cecilia e dei figli Mirko e Massimiliano e nipoti, insieme ad alcuni sportivi e rappresentanti delle associazioni sportive. sono state collocate due targhe (una all’ingresso ai campi sportivi e l’altra all’ingresso della palestra comunale) a ricordo di Romano Fogli. L’amministrazione comunale aveva deciso, infatti l’intitolazione del centro polisportivo di Ponticelli a Fogli. Il centro sportivo vede al suo interno lo stadio comunale Di Lupo, il sussidiario, la pista d’atletica, i campetti sportivi della scuola calcio e la palestra comunale con pista di pattinaggio dedicata a Paolo Novelli. "Il centro polisportivo non ha un nome per identificarlo nel suo complesso – dice il sindaco Ilaria Parrella – abbiamo quindi pensato che dedicarlo a Romano Fogli poteva essere il modo più indicato per ricordare la sua figura come sportivo, ma anche come persona che tanto si è dedicata all’allenamento dei ragazzi del nostro Comune proprio nell’impianto di Ponticelli".

Romano Fogli, è stato un grande personaggio dello sport italiano e una ragione di giusto orgoglio per la sua terra. Soprannominato "la zanzara" dagli addetti ai lavori per le sue doti di resistenza e agilità che lo facevano essere un uomo-ovunque in campo, è stato un calciatore, di grande carriera. Iiniziò a giocare nella squadra del suo paese, ottenendo presto l’opportunità di giocare prima nel Torino, e dopo nel Bologna. Fogli è stato centrocampista del Milan e in seguito al Catania, allora neopromosso in serie A dove assunse in pianta stabile il ruolo di regista, oltre che di leader della squadra.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Fogli avviò una nuova carriera da allenatore. I suoi momenti migliori sulla panchina sono legati alla Reggiana, che nel 1981 riportò in Serie B. Guidò in seguito numerosi club in serie C1, fra cui il Foggia, il Livorno, il Siena (con cui sfiorò la promozione nel 1988), il Montevarchi e il Vicenza, oltre al Treviso in Serie C2. Un grande professionista, Romano Fogli, ma anche un uomo semplice che ha sempre portato in alto il nome del suo paese, Santa Maria a Monte, dal quale non si è mai voluto staccare. E’ per questo che l’amministrazione ha deciso e concretizzato questa intitolazione.