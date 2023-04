Omologato il risultato col Bari

Si è concluso, dopo molto rumore, il tanto chiacchierato caso relativo a Pisa-Bari. Alla fine, in seguito al mancato deposito del ricorso, il risultato della partita è stato omologato al 2-1 con cui i pugliesi hanno espugnato l’Arena Garibaldi domenica scorsa. Si legge infatti sul sito della Lega B, dopo la decisione del giudice sportivo: "In seguito al deposito in data 24 aprile 2023 della società Pisa di preannuncio di ricorso e successivamente al mancato deposito di tale ricorso nei termini previsti - viene descritto nel comunicato ufficiale - dall’art. 67 comma 2, il Giudice Sportivo omologa il risultato di 1-2 in favore della Società Bari". Il contenzioso era legato al finale di partita, quando l’arbitro avrebbe commesso, secondo il Pisa, un errore tecnico, per non aver fermato il gioco dopo aver innescato, con un proprio tocco un’azione promettente che, negli ultimi minuti del match, aveva portato anche a un calcio di rigore per la squadra di Mignani.

Pochi giorni fa, al Nerazzurro di 50 Canale, il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado aveva spiegato così la decisione di non effettuare il ricorso: "C’è lo 0% di possibilità di vincerlo e non è nello stile della società dare false speranze - spiega Corrado -. Rimane il fatto che le spiegazioni che sono state date non convincono e le opinioni sono totalmente differenti con chi ci ha dato le risposte richieste". Il Pisa, se avesse deciso di proseguire con il ricorso, avrebbe avuto una risposta, probabilmente negativa da parte del giudice sportivo la prossima settimana. La società però avrebbe potuto comunque appellarsi ancora portando il caso alla Corte Federale d’appello. Qui, in base al nuovo regolamento, sarebbe stato ascoltato sia l’arbitro della partita, Colombo di Como, sia la federazione e la stessa società nerazzurra avrebbe potuto far ricorso alla prova televisiva con le immagini di proprietà della Lega di Serie B.

M.B.