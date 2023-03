Olimpiu, Adrian e Marius Prestazioni e successi

Doppia vittoria e primo posto nel girone per la Romania del trio composto da Olimpiu Morutan, Adrian Rus e Marius Marin. La "Echipa Nationala" ha fornito due autorevolissime prestazioni battendo Andorra (2-0) e Bielorussia (2-1) e ponendosi in una condizione favorevole nel proprio cammino in ottica Europei 2024. Analizzando la sfida contro Andorra, è rimasto in panchina solo Adrian Rus per tutto il match, mentre Marius Marin è subentrato nella ripresa. Ottima prestazione invece per Olimpiu Morutan che ha sfornato una delle specialità della casa, l’assist decisivo per il compagno Dennis Man, andato a segno al 34’ del primo tempo. Morutan è stato poi sostituito nella ripresa, ma su instagram c’è stato un divertente siparietto con Rus che ha invitato Man a giocare nel Pisa e Man che invece ha fatto una battuta sostenendo che sarà Morutan invece ad andare a Parma.

Nello spensierato clima rumeno la seconda vittoria con la Bielorussia ha visto ancora una volta il numero 80 del Pisa protagonista assoluto con le sue giocate. Stesso refrain della gara con Andorra, con Morutan sostituito nella ripresa e Marin che invece è subentrato nel secondo tempo. Ancora panchina invece per Rus che non ha potuto mettersi in luce negli impegni internazionali. I giocatori sono già rientrati a Pisa per preparare la sfida alla Romania.

M. B.