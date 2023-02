Oggi allenamento aperto a tutti

Oggi la squadra nerazzurra riprenderà gli allenamenti a San Piero a Grado di fronte al proprio pubblico, con un allenamento aperto a tutti i tifosi. L’appuntamento è per le ore 15 e dopo la sessione i calciatori si fermeranno per firmare autografi ai propri supporter. Nelle ultime ore i calciatori Hjortur Hermannsson e Marius Marin hanno analizzato la prestazione del Pisa contro il Venezia, entrambi con l’amaro in bocca di non aver ottenuto i tre punti. "E’ stata una partita molto difficile, ricca di contrasti, corsa a tutto campo. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma dobbiamo vincere in casa - ammette Hermannsson, stanco del digiuno di vittorie casalingo -. Non è facile partire sempre con un gol sotto, abbiamo tante cose da migliorare e dobbiamo giocare più di squadra. Possiamo vincere con tutti". Mancava da due partite il centrocampista Marius Marin, gettato nella mischia nella ripresa contro i lagunari: "Stare due partite fuori è brutto - ha ammesso il calciatore rumeno -. Il campo mi è mancato e quando sono entrato nella ripresa volevo dare una mano ai miei compagni. Abbiamo dato tutto e nel secondo tempo dopo il gol di Gliozzi avremmo anche meritato la vittoria. Già dalla ripresa degli allenamenti dovremo pensare alla partita col Perugia - conclude Marin -, è la vittoria che ci manca in casa e vogliamo i 3 punti". Il programma del Pisa sarà molto simile a quello visto la scorsa settimana, poiché i nerazzurri venerdì affronteranno, per il secondo anticipo di fila, il Perugia alle 20.30 all’Arena, prima del turno infrasettimanale in trasferta contro il Parma di martedì 28 febbraio alla stessa ora.