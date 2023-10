Oggi a San Piero senza i quattro nelle nazionali

Il Pisa si conferma squadra dalla buona impronta internazionale e ben rappresentata nel corso della sosta. Alla ripresa degli allenamenti, oggi a San Piero a Grado, Aquilani dovrà fare a meno di quattro giocatori, convocati dalle proprie nazionali. Sono Marin, Nagy, capisaldi da tempo rispettivamente di Romania e Ungheria, oltre che Mlakar, titolare nella Slovenia, e Hermannsson, rientrato nel giro della nazionale islandese. Tutti e quattro i nerazzurri saranno impegnati in un doppio incontro valido per le qualificazioni all’Europeo in programma la prossima estate in Germania. Tranne il difensore islandese, impigliato in un girone, il J, che vede un Portogallo a punteggio pieno, gli altri tre nerazzurri sono ancora in corsa per la qualificazione. La Slovenia di Mlakar (impegnato in nazionale come esterno, così come nelle ultime uscite del Pisa) si trova attualmente al primo posto (a pari merito con la Danimarca) nel gruppo H, così come l’Ungheria nel gruppo G con la Serbia (e sabato andrà in scena proprio lo scontro diretto). Nel gruppo I, invece, la Romania si trova al secondo posto, a due punti di distanza dalla Svizzera capolista che, per ovvi motivi, non giocherà la partita contro Israele. Rispetto alla sosta precedente, niente chiamata per Barbieri con l’under-20. Rimarrà a lavorare con la squadra anche Torregrossa, non convocato con il Venezuela. Per il dieci sarà l’occasione di recuperare al meglio la condizione in vista della sfida con il Cittadella in programma alla ripresa. Gara per la quale l’allenatore avrà a disposizione la rosa al completo solamente mercoledì 18, con il rientro di Nagy e Mlakar.

Lorenzo Vero