Occhi puntati sul Rigamonti Lecco e Foggia in corsa per la B

Sarà un finale di stagione rovente, non soltanto dal punto di vista climatico, quello che vivrà la Serie C: domenica 18 giugno (fischio d’inizio fissato alle 17.30) allo stadio "Rigamonti-Ceppi" si giocherà il ritorno dell’atto conclusivo dei playoff. Lecco e Foggia si contendono il ventesimo posto della prossima Serie B: i lombardi potranno contare sulla vittoria strappata con organizzazione, qualità e un pizzico di fortuna nell’andata giocata allo "Zaccheria" martedì 13 giugno: al vantaggio iniziale pugliese, siglato dal difensore Leo, ha risposto il centravanti Pinzauti a metà primo tempo; poi è salito in cattedra l’espertissimo terzino Lepore (38 anni), che ha pennellato all’incrocio dei pali il gol del trionfo all’87’.

Una doccia fredda per gli oltre 14mila dello "Zac", che sognavano un’altra gara da archiviare alla voce "notti magiche", come quelle vissute nei precedenti turni playoff. Invece la compagine bluceleste guidata da mister Foschi è riuscita a reggere l’urto della squadra di Delio Rossi senza sbandare neppure al confronto con la pressione dell’ambiente foggiano: per il Lecco si tratta della terza trasferta consecutiva, negli spareggi, senza sconfitte. Per il Foggia invece è la prima battuta d’arresto interna nel percorso dei playoff: adesso i rossoneri per conquistare la promozione in Serie B dovranno andare a vincere in casa del Lecco. Il regolamento è molto chiaro: in finale non conta il piazzamento centrato nella stagione regolare, così come non contano doppio i gol siglati in trasferta. Quindi in caso di parità di reti segnate si procederà ai tempi supplementari e poi, eventualmente, si andrà ai calci di rigore. Il Lecco può contare su due risultati su tre, ma deve stare attento – paradossalmente – al fattore campo: in questi playoff la squadra di Foschi finora ha raccolto un pareggio e ben due sconfitte sul terreno amico. Come sette anni fa, dopo il 4-2 incassato all’Arena Garibaldi contro la formazione guidata da Rino Gattuso, il Foggia è chiamato a recuperare lo svantaggio nella sfida di ritorno. In questo compito però la compagine pugliese non eccelle. Nel 2007, in C1, dopo aver 1-0 l’andata della finale in casa, i rossoneri vennero travolti 3-0 ad Avellino.

M.A.