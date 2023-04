Occasionissima Pisa: a Terni per i playoff

di Saverio Bargagna

"Occasionissima": manca soltanto il cartello. La trasferta di Terni – al netto di mille insidie evidenti – si presenta come una chance da non perdere. Ieri dalla terza alla decima posizione (vedi pezzo a fianco ndr) non ha vinto nessuna concorrente. Il che significa che il Pisa a Terni (ore 16.15) ha una chance importante per guadagnare punti su tutte le dirette rivali. A cinque giornate dalla fine la torta appare davvero ghiotta.

Come la squadra di D’Angelo vi riesca – nella forma, si intende – non è poi così importante: "In questa fase del campionato è difficile vedere match effervescenti, la posta in palio è troppo alta". L’analisi del tecnico nerazzurro si sviluppa così: "Se in questo periodo gli attaccanti stanno segnando meno la colpa è mia perché tecnicamente i nostri giocatori sono molto forti. E’ vero però che stiamo alternando prestazioni migliori ad altre meno. Il gioco che ha contraddistinto la squadra, in questi ultimi anni, è basato sull’intensità: il recupero della palla ai 35 metri per poi servire attaccanti tecnicamente in grado di fare gol. Per buona parte della stagione il sistema di gioco ha funzionato a meraviglia tanto che avevamo numero importanti. Adesso non stiamo esprimendo il nostro calcio migliore".

Il tecnico aggiunge: "Al netto delle autocritiche devo anche dire che guardo molte partite di serie B e, in onestà, vedo pochi match effervescenti. Ecco perché vorrei che la mia squadra, anche a Terni, giocasse più tranquilla. Una serenità non dettata tanto dalla classifica, quanto dalla certezza che abbiamo qualità rilevanti". E ancora: "Comunque stiamo crescendo. La squadra concluderà la stagione migliorando"

Sulla Ternana il giudizio è netto: "è un avversario tecnico che propone un calcio offensivo. Siamo certi che non sarà una partita semplice". Quindi una considerazione sul calcio attuale: "Penso che sia opportuno che anche il calcio rifletta sul passaggio al tempo effettivo. Vi sono partite dove il pallone resta fermo per interi minuti. Credo che il mondo del pallone debba riflettere".Infine sulle 200 panchine in nerazzurro (al netto di una diatriba nel conteggio): "Se ne sogno altre 200? Volete far stare male qualcuno", scherza. Poi aggiunge: "Duecento partite sono tante e qualcuna, onestamente, la cancellerei. Ci sono state sconfitte dolorose e partite giocate male. Soffro tanto nelle sconfitte quanto in quei match dove non esprimiamo il calcio che vorrei. Tuttavia, l’augurio è che il Pisa possa fare bene con me o senza di me".