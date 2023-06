Nuovo Pontedera Zocchi è pronto a costruirlo

Basta solo che gli venga comunicata la cifra del budget di cui potrà disporre e Moreno Zocchi comincerà a mettere insieme le tessere per il Pontedera 2023-24. In realtà il direttore sportivo granata non hai mai smesso di seguire i giocatori che gli interessavano, di contattare squadre o procuratori, oppure di assistere a partite delle squadre primavera dei big club italiani. Il motore, dunque, è già acceso e appena si abbassa la bandiera a scacchi dello start lui è pronto allo scatto.

Nel frattempo di qua e di là si cominciano a leggere i primi interessamenti di questo o quel club riguardanti anche i calciatori pontederesi, ma in questa fase spesso la fantasia supera la realtà. Come nel caso di un ventilato interessamento da parte del Cittadella per il classe 2003 Matteo Guidi. Non solo non ci sono state richieste dalla società veneta che milita in Serie B, ma il Pontedera ha fatto capire che il centrocampista, legato ancora da contratto, sarà uno dei punti di riferimento per la nuova stagione. Anche perché, questo è invece sicuro, la futura squadra di Canzi punterà molto sui giovani e quindi avere a disposizione un quasi ventenne (farà cifra tonda il prossimo 3 luglio) che ha già alle spalle un campionato di Serie D vinto da protagonista (col San Donato Tavarnelle di Indiani) e uno di Serie C con 9 presenze da titolare, quasi mille minuti giocati e due reti all’attivo, è un valore aggiunto. A livello societario invece nei prossimi giorni verrà depositata la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato, sicuramente prima di martedì prossimo 20 giugno, ultimo giorno a disposizione.

s.l.