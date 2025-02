Nuoto Uisp 2003 brilla ai Regionali di Fondo

Pisa, 3 febbraio 2025 - Ottime prestazioni per la Nuoto UISP 2003 ai Campionati Regionali Toscani di Fondo, disputati domenica 2 febbraio nella piscina olimpionica di Livorno. La competizione, valida come prova di qualificazione per i Campionati Italiani indoor di fondo, ha visto gli atleti della società pisana distinguersi con tempi da record personale. Tra i protagonisti spicca la giovanissima Adele Capiluppi, classe 2011, che nei 3000 metri categoria ragazzi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, concludendo la sua gara con un eccellente 38’25”00, tempo che la pone in una posizione di rilievo anche a livello nazionale. Buoni piazzamenti anche per i compagni di squadra. Andrea Arrighi (classe 2011) ha debuttato nella competizione con il tempo di 39’31”80, piazzandosi al 12° posto, mentre Lorenzo Tomasi (classe 2010) si è distinto con una prova di grande carattere e tecnica, chiudendo con 37’01”00 e centrando il 6° posto, a pochi secondi dal podio. Nel settore femminile, tra le atlete impegnate nei 5000 metri, da segnalare la prova di Virginia Mattei (classe 2007), che ha chiuso al 6° posto con 1 ora 04’38”20, dimostrando grande resistenza in una gara particolarmente impegnativa. Bene anche Sara Nannipieri (classe 2009), che con 1 ora 09’17”70 ha ottenuto il 15° posto. Sfortunata la prova di Ludovica De Masi, costretta al ritiro per un problema fisico dopo aver mantenuto un passo da record per oltre 3 chilometri. Prestazione degna di nota anche per Elisa Meucci (classe 2010), che si è distinta come ottima delfinista e fondista, chiudendo con 1 ora 06’19”10 e piazzandosi 9ª tra le coetanee. La dirigenza della Nuoto UISP 2003 ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti e dal team tecnico composto da Alessio Rossi, Giorgio Abis, Riccardo Busoni, Elena Nannipieri, Valentina Nevoni e Andrea Meucci. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle società Gesport di Cascina e ABC di Pisa, che garantiscono agli atleti la possibilità di allenarsi con continuità, e alla Palestra Be Active di Fornacette, che supporta la preparazione atletica degli atleti. Questi risultati confermano la bontà del progetto di collaborazione tra la Nuoto UISP 2003 e ABC Nuoto, volto a valorizzare i giovani talenti del nuoto pisano e a proiettarli verso traguardi sempre più ambiziosi. Michele Bufalino