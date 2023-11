Nuoto Master. Romolo è tornato. Due ori agli italiani

Romolo è tornato. Dopo l’infortunio alle costole e un altro problema fisico che ne ha rallentato la preparazione, il santacrocese Romolo Becchetti ha vinto due medaglie d’oro alla piscina comunale Bellariva di Firenze dove si è svolto il campionato nazionale invernale Master 2023 Uisp di nuoto. Nella vasca da 50 metri del bell’impianto fiorentino, si sono dati battaglia i master del nuoto per contendersi i vari titoli di campione d’Italia. "Bellissima manifestazione svoltasi in due giorni vista l’affluenza di atleti provenienti da ogni parte d’Italia", il commen to di un entusiasta Becchetti sia per i risultati raggiunti che per aver preso parte a questo ennesimo evento di sport.

Becchetti ha gareggiato nei 50 e nei 100 metri stile libero e in entrambe le distanze ha conquistato la medaglia d’oro. Sono contento per le medaglie vinte e i titoli conquistati – le parole di Romolo Becchetti (nella foto)– Ma lo sono ancor di più per un altro passettino in avanti compiuto alla ricerca di una forma che lentamente arriverà. In questo momento la mia preparazione è impostata per dare il massimo alla metà di febbraio quando a Doha ci saranno i campionati mondiali Master, che sono considerati un recupero di quelli non disputati per Covid e a cui parteciperò. L’aiuto del mio nuovo allenatore Matteo Gigetti sarà determinante per permettermi di ben figurare".