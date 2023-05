"Novanta minuti da paura: tutto può accadere La squadra è in cerca di concentrazione"

di Michele Bufalino

Ultima giornata di campionato alle porte e tanti verdetti ancora in piedi. L’ex allenatore del Pisa Mario Petrone fa il punto della situazione a 90 minuti dal termine della stagione regolare.

Petrone, cosa si aspetta da questa ultima giornata?

"Tutto è ancora in ballo. Il Palermo deve giocarsela con il Brescia, il Parma col Venezia. Il Pisa deve vincere a tutti i costi e non tutte le avversarie dirette riusciranno a raggiungere i 3 punti. Io sono convinto che i nerazzurri faranno i playoff. Palermo-Brescia è la partita più importante da seguire. Le Rondinelle dovranno fare risultato perché arrivare ai playout potrebbe significare salvezza, vista anche la situazione della Sampdoria e i possibili ripescaggi in caso di fallimento. Dall’altra parte il Parma se la deve giocare con Sud Tirol e Cagliari e la sfida col Venezia avrà un sapore particolare".

La Serie B in cosa l’ha stupita?

"Non mi aspettavo la retrocessione di Spal e Benevento, così come il Sud Tirol in questa posizione di classifica, ma adesso potrebbero addirittura fare un grande playoff. Hanno fatto un grande campionato, al di sopra delle loro possibilità. Erano partiti male e poi hanno fatto un grande campionato. Bisoli ha fatto un grande lavoro. La meritocrazia ha sempre la meglio".

Si aspettava un crollo dei nerazzurri?

"In realtà mi aspettavo il trend della scorsa stagione, ma è un Pisa diverso da quello dell’anno passato. Pensavo avrebbe fatto il campionato del Sud TIrol. L’ultimo mese ha perso forse un po’ di certezze, quattro sconfitte hanno pesato molto. Oggi il Pisa deve sperare sui risultati degli altri ma c’è stata un’involuzione generale, con la Spal sarà importante per più di un motivo. Non è facile capire quale sia il Pisa giusto. È stato quello di inizio anno? Quello di adesso? O quello dei 14 risultati utili consecutivi? La squadra non è riuscita a dare continuità nell’andamento dei risultati".

Come valuta questa mancanza di continuità?

"Non so dare una risposta, ma sarebbe bastato molto poco per ottenere qualche risultato migliore. Un po’ di concentrazione in più. Penso anche alla sconfitta col Frosinone o la partita col Bari giocata in 10, ma anche altre partite sfumate per pure disattenzioni. La squadra è riuscita a portare dalla sua i momenti più importanti delle partite".

Il lavoro dei dirigenti invece come lo valuta, da Giovanni Corrado a Claudio Chiellini?

"A livello sportivo è una realtà importante quella di Pisa, con una società seria che nel giro di due o tre anni può andare in Serie A. Ci sono stranieri, giocatori giovani ed è una società che valorizza, vende, e si vede bene la mano della direzione tecnica. Io condivido in pieno questo tipo di lavoro. Se on si riesce a vincere bisogna valorizzare. Il calcio del futuro è questo. Spero che questo lavoro sia l’anticamera per raggiungere la Serie A".