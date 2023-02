Nonostante il giorno feriale prevista una (pacifica) invasione di tifosi. Ennesima prova di passione

Facciamolo di nuovo, ancora una volta. Stringiamoci forte attorno al manipolo di beniamini in maglia nerazzurra, guidati da un professionista che col tempo è diventato più di famiglia del cugino incrociato soltanto nei giorni di festa comandata, e proviamo a spingerli verso un altro risultato cruciale nel consolidamento della posizione all’interno dei playoff. Questa sera lo Sporting Club sarà affiancato da 1.200 cuori palpitanti e grondanti passione, amore e piena fiducia: la sfida del "Tardini", nonostante venga disputata in un freddissimo martedì sera padano, ha chiamato a raccolta la spinta del popolo. Il tam tam per la trasferta di Parma era partito su tutti i social e nei ritrovi abituali del tifo più indiavolato fin dalla scorsa settimana, quando neppure erano stati messi in vendita i tagliandi per il settore ospiti. Non appena è stata sbloccata la prevendita online, la corsa al biglietto si è accesa e, dopo la strepitosa rimonta confezionata venerdì scorso ai danni del Perugia, si è letteralmente infuocata.

Da Pisa e provincia muoveranno alla volta della città che ha dato i natali a Giuseppe Verdi con ogni mezzo, magari piazzandoci anche una sosta gastronomica a base di parmigiano e gnocco fritto prima di calarsi nella modalità da battaglia sportiva. La vicinanza e la poca simpatia nei confronti dell’opposta tifoseria da sempre hanno reso più semplici le trasferte numerose al "Tardini": basti pensare ai 3mila che a settembre 2021 riempirono in larga parte una delle due curve dell’impianto emiliano. Dopo l’esodo di Genova e i 1.500 che hanno popolato i settori ospiti di Ferrara e Perugia, quella di stasera sarà la quarta trasferta più numerosa.

