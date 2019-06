Calci (Pisa),17 giugno 2019 - Un fatto curioso è accaduto ieri a Calci in provincia di Pisa ai piedi del Monte Serra in occasione del Trofeo Valgraziosa-Memorial Alberto Cecconi, nell’ambito della “Giornata Rosa” che prevedeva tre gare femminili, per esordienti, allieve e juniores, organizzate dal locale M.B. Victory Team. Nel percorso delle esordienti lungo 28 chilometri era stato inserito un breve tratto in salita durante l’ultimo giro ma la direzione di corsa ha dovuto annullare il passaggio in questo tratto di salita per la presenza a bordo strada di un favo di api che di fatto impediva il passaggio della carovana in sicurezza e col rischio di pericolose punture. Pur prodigandosi, l’organizzazione non è riuscita a trovare un tempo un apicoltore che rimuovesse il favo, e quindi gara accorciata e niente salita per le esordienti. A titolo di cronaca la vittoria è stata ottenuta dall’atleta di casa (suo padre Daniele era il promotore ed organizzatore principale della rassegna rosa) Beatrice Bertolini che ha anticipato la Zanzi, Mucci, Siri e Sorrentino.

Antonio Mannori





