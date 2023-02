Nicolas salva tutto Hermannsson tiene alta la squadra

NICOLAS 7,5. Strepitoso nel finale quando chiude a doppia mandata il pari.

CALABRESI 5,5. Esce con i tempi sbagliati su Zampano e spalanca l’autostrada al gol veneziano.

ESTEVES 6. Alterna fase difensiva e spinta offensiva senza commettere sbavature.

HERMANNSSON 7. Tiene la squadra alta senza scomporsi mai di fronte alle imbucate in verticale degli avversari.

RUS 6,5. Attento su tutti i tagli alle spalle degli attaccanti veneziani.

BERUATTO 6. La sua spinta sulla corsia mancina è costante. Trova però pochi spazi per riuscire a recapitare cross e palloni pericolosi nell’area veneta.

TOURÈ 6. Apre sul centrodestra, passa per il ruolo di esterno puro, chiude centravanti aggiunto per saltare sugli ultimi palloni alti.

NAGY 5,5. Si accomoda in panchina all’intervallo dopo un primo tempo in cui non riesce a dare ritmo alla manovra.

MARIN 6. Dà un pizzico di ritmo in più alla circolazione della palla.

GARGIULO 5,5. Ci prova di testa, ma colpisce troppo centralmente.

MOREO 6,5. Sponde, spizzate di testa, la zampata che genera il rigore.

SIBILLI 6. Sfiora l’eurogol con un bolide rasoterra che "bacia" il palo.

TRAMONI M. 5,5. Entra in campo quando la gara è impazzita e non incide.

MORUTAN 5,5. Quando gli va bene è raddoppiato nella marcatura, a volte triplicato.

MASTINU 6. Alimenta la spinta finale della squadra.

GLIOZZI 6,5. Brucia tutte le energie di cui dispone. Bravo a ritrovare la serenità dopo il primo errore e realizzare il pareggio dal dischetto. D’ANGELO 6. Ancora una partenza ad handicap in casa. Va all’assalto nella ripresa e viene premiato con un punto comunque prezioso.

M.A.