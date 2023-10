Nerazzurri: un viaggio stop-and-go fra partenze sprint e freno tirato

PISA

Partenze al fulmicotone, avvii col freno a mano tirato ed esempi ben auguranti. Tutto questo può essere riassunto nel bilancio dei 9 punti raccolti dal Pisa nelle otto partite disputate: gli uomini di Alberto Aquilani hanno conquistato 2 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Un percorso accidentato, reso ancor più complicato dagli infortuni a raffica che hanno falcidiato principalmente il pacchetto offensivo della truppa nerazzurra, ma che comunque si rivela migliore rispetto a quello tenuto nella passata stagione. Un anno fa, dopo otto turni, lo Sporting Club aveva raccolto la miseria di 6 punti, con una sola vittoria all’attivo e ben 4 sconfitte: una falsa partenza figlia dell’incapacità di Rolando Maran di prendere in mano la situazione e risollevata con il ritorno di Luca D’Angelo. Nonostante questo bottino magrissimo, il Pisa come tutti ricordiamo è riuscito a tagliare il traguardo della salvezza con molti turni di anticipo, salvo poi sciogliersi letteralmente nel finale. Il tecnico pescarese è stato anche l’artefice della miglior partenza nerazzurri in B nel nuovo millennio: 19 punti nel torneo 2021-22, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In quell’occasione il Pisa riuscì a segnare quasi il triplo (16 gol), tenendo una media simile a quella attuale alla voce "reti subite": 6. In quel primo scorcio di torneo una delle grandi favorite si rese protagonista di un avvio parecchio stentato: il Monza raccolse appena 10 punti nelle prime otto giornate. Poi, purtroppo, ricordiamo tutti molto bene cosa riuscì a conquistare la compagine brianzola nei playoff.

L’anno precedente, nel primo quinto del campionato 2020-21, i nerazzurri misero insieme 10 punti, evidenziando però una vena realizzativa migliore rispetto a quella attuale (14 reti segnate), controbilanciata da una difesa colabrodo (17 gol incassati). Stesso bottino anche nel torneo 2019-20, nel quale in fondo alla classifica stazionavano due compagini che poi si contesero la promozione in A ai playoff: lo Spezia di punti ne aveva appena 7, il Frosinone soltanto due in più. Liguri e ciociari risalirono la china gara dopo gara – i secondi a discapito anche dei sogni nerazzurri – e approdarono sino all’atto finale degli spareggi, che sorrise allo Spezia guidato da Vincenzo Italiano. Per completare il quadro relativo ai campionati cadetti disputato nel nuovo millennio, risaliamo al torneo 2016-17 per registrare i 12 punti raccolti sotto la guida di Gennaro Gattuso: le enormi difficoltà affrontate dentro e fuori dal campo nei primi mesi di quella stagione, però, finirono per condannare la squadra alla retrocessione. Chiudiamo con le stagioni 2008-09 e 2007-08. Nella prima i nerazzurri raccolsero 9 punti nelle prime 8 giornate, uno in più del Parma: a fine campionato i nerazzurri finirono incredibilmente al terzultimo posto, i crociati invece si piazzarono al secondo posto centrando la promozione diretta in A. Nel 2007 il Pisa di Ventura di punti ne fece 18.

M.A.