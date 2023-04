Nel 2024 torna "La Strapazzata"

Pisa, 24 aprile 2024 - Svelato il primo dei quattro nuovi grandi appuntamenti sportivi dei prossimi anni che Andrea Maggini, manager dello sport e già general manager di PisaMarathon dal 2002 al 2019. Si tratta della Strapazzata, appuntamento storico del passato che tornerebbe dopo ben 10 anni di stop. 25 APRILE - “Vogliamo celebrare la ricorrenza del 25 aprille - afferma Maggini, ultimo organizzatore della Strapazzata (dal 2002 al 2014) - con questo evento popolare fortemente sentito dalle famiglie pisane come momento per vivere assieme la città sui lungarni, nelle piazze, tra i monumenti, i viali e le mura, appositamente chiuse al traffico per una mattinata ecologica, di movimento e festa per tutti.” EDIZIONE - La prima edizione della Strapazzata si svolse nel 1982 con partenza dalla torre della Cittadella che vide una partecipazione di circa 5000 unità. Nel tempo, l'evento ha raggiunto vette di partecipazione superiori alle 9.000 presenze. Sempre organizzata il giorno 25 aprile ha vissuto anche un breve periodo, tra il 2003 ed il 2006, presso il Parco di San Rossore prima di tornare in città, con partenza dai lungarni ed arrivo dll’interno del Giardino Scotto. Memorabile la maglia celebrativa del 1989 con il logo di Keith Haring e quelle di ‘Cinghy’ il cinghialino del parco di San Rossore, disegnato dal lucchese Antonio Tregnaghi, scomparso durante la pandemia". “Anche all’ultima edizione, nel 2014, ci furono oltre 3000 persone a fare festa sui lungarni - prosegue Maggini - ma ormai la Strapazzata aveva perso appeal agli occhi delle Istituzioni che poco si spesero per agevolare l’organizzazione. Lo Sport ed una certa Socialità evidentemente erano finite in fondo alle attenzioni dei politici da vari anni, e non potemmo fare altro che prenderne atto, non investire più risorse e ritirarci.” PESCIATINI - Interviene anche Paolo Pesciatini, uscente Assessore al Turismo e Commercio: “L’idea di riportare in città la storica Strapazzata è per me un obiettivo irrinunciabile, cui è giusto assicurare la meritata attenzione e disponibilità degli uffici per non dare ragione al nostro caro Renato Fucini (Neri Tanfucio), a 180 anni dalla nascita (8 aprile 1843): “i pisani non erano fatti per strapazzarsi!” UISP - Chiude ancora Maggini: “Abbiamo presentato il progetto alla Presidente e al Segretario del Comitato territoriale UISP, storico ente di promozione sportiva da sempre al fianco dell’evento, è richiesta patrocinio al Comune, evidenziando l’idea di organizzare una ‘nuova’ Strapazzata con un format originale, più vicino alle nuove generazioni, pensato già per il 2024. La cosa importante è tornare a strapazzarsi un po'! ”

M.B.