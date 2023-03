Nagy e Touré out. Allarme a centrocampo

di Michele Bufalino

L’infortunio di Idrissa Tourè, dopo la botta alla caviglia rimediata contro il Benevento, potrebbe costringere il giocatore a saltare la sfida col Cosenza, di fatto con almeno un paio di settimane di stop all’orizzonte. Attualmente il Pisa sta attendendo di poter fare gli ultimi esami medici, dopo aver atteso lo sgonfiarsi dell’ematoma, ma l’idea è quella di preservare il giocatore per poterlo mettere in campo nella successiva sfida casalinga contro il Cagliari del prossimo 10 aprile, oppure per la trasferta di Terni del 16 aprile. Un infortunio che mette il tecnico Luca D’Angelo in condizione di dover riorganizzare il centrocampo alla vigilia di due partite chiave.

La prima gara nel cammino delle ultime 8 giornate sarà contro il Cosenza dell’ex diesse nerazzurro Roberto Gemmi, attualmente in gran forma per cercare di recuperare punti preziosi per la salvezza. Uno scontro da non perdere, ma anche da non sottovalutare, perché l’anno scorso il punto coi lupi costò al Pisa la promozione diretta e perché il Cosenza negli ultimi anni ha sempre recuperato punti nei finali di stagione, con andamento da playoff. I nerazzurri inoltre hanno già una spada di Damocle addosso, con la squalifica di Adam Nagy, giovedì in campo per un tempo da subentrato nella ripresa con la maglia dell’Ungheria contro l’Estonia nella vittoria per 1-0 contro i magiari. Vista anche la prevedibile assenza di Touré e un Marin che tornerà anch’esso dagli impegni delle nazionali, il tecnico nerazzurro è alle prese con un vero e proprio rebus.

A salire in cattedra per un ruolo in mezzo al campo potrebbero esserci Gargiulo e Mastinu, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2024, per giocare sulla sinistra, con Marin che potrebbe invece essere dirottato sul centro destra se non schierato davanti alla difesa, dove invece si prepara De Vitis, ma occhio anche a Emanuele Zuelli che non ha ancora esordito, però negli ultimi giorni D’Angelo lo ha provato (anche in amichevole contro il Poggibonsi) per valutare di poterlo gettare nella mischia proprio contro i lupi, fin dal primo allenamento aperto della settimana di fronte ai supporter nerazzurri. Non è da escludere un nuovo ricorso al 3-5-2 da parte del tecnico nerazzurro che ha continuato a provare questa soluzione con due centrocampisti centrali e uno o due trequartisti, di fatto un 3-4-2-1. A quel punto la soluzione per il reparto di mezzo potrebbe essere quella di aumentare il numero di difensori centrali, affidando a Esteves e Beruatto il compito di quinti con licenza di offendere e confermando il trio Barba-Calabresi-Caracciolo, oppure, vista l’operazione al naso di Calabresi, che lo ha costretto in questi giorni a svolgere allenamento differenziato, fino a lunedì prossimo, pensare di schierare Hermannsson o giocare la carta Rus, rimasto in ombra nelle ultime uscite dei nerazzurri. Saranno giorni concitati per il tecnico nerazzurro, alla ricerca dell’assetto migliore.