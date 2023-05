Motogiro d’Italia a Pisa Il percorso

"Frenando alle curve per poi lanciarsi di nuovo in rettilineo, i corridori in salita procedono a strappi, come gocce di pioggia sui vetri. Questo è il giro la più bella e perfida delle corse". Motogiro d’Italia oggi e il 27 a Pisa. Il Comune di Pisa ha disposto una serie di provvedimenti temporanei di viabilità e sosta per consentire lo svolgimento della trentaduesima edizione del Motogiro d’Italia. La manifestazione quest’anno prenderà il via da Pisa e si concluderà, dopo 6 tappe per un totale di 1700 chilometri, all’ombra della Torre. Percorso per arrivo al luogo di partenza della prima tappa: oggi hotel Galilei - partenza alle 9, via Di Nugolaio, via Ponte a Piglieri, via Nino Pisano, Ponte dell’Impero, via Aurelia Nord, via Fossa Ducaria, rotatoria Don Mario Azzola, Ponte del Cep, viale D’Annunzio, via Ceccherini, via Barbolani, via Maiorca, piazza delle Baleari, via Repubblica Pisana, piazza Gorgona, via Moriconi, piazza Gorgona, via Repubblica Pisana, via Padre Agostino da Montefeltro, via Litornea, viale del Tirreno, via dei Fiori, Piazza dei Fiori (partenza).