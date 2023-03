Morutan finisce presto in gabbia L’unica scossa la offre Masucci

NICOLAS 6,5. Se il passivo della sconfitta non è più ampio, i nerazzurri lo devono ai riflessi del brasiliano che cancella la doppietta di Strizzolo in avvio di ripresa.

CALABRESI 5,5. Dalle sue parti il Modena non passa con frequenza. Merito della sua applicazione nella fase difensiva, però produce troppo poco nella spinta dalla metà campo in su.

BARBA 5,5. Anche l’elegante centrale romano va un po’ in affanno sui palloni alti, soprattutto perché deve badare a tappare le falle di chi gli sta accanto.

BERUATTO 5. Impacciato e senza lo sprint necessario per cambiare passo e costringere Oukhadda – certamente non un fulmine di guerra in fase difensiva – a rimanere basso . (Gargiulo 5. Viene gettato nella mischia per ricoprire il ruolo di terzino sinistro "adattatissimo". Il risultato è scarsissimo: un mancino da ottima posizione sparacchiato che sfiora la copertura della curva alle spalle della porta modenese.

NAGY 5,5. Nella sua zona incrociano a turno Tremolada e Falcinelli, così il magiaro non riesce a entrare nella manovra con continuità. Torregrossa sv.

MARIN 6. Ringhia e sbuffa su tutti gli avversari che transitano sulle sue zolle. In una prima frazione scorbutica, il capitano è uno dei pochi che indica la strada da seguire con caparbietà e personalità. (Tramoni M. 5: ci si attende la scossa dal suo ingresso, invece il còrso non lascia traccia, se non per un pallone prezioso recapitatogli nel cuore dell’area da Masucci che spedisce malamente lontano dai pali).

MORUTAN 5,5. A tratti sembra predicare nel deserto. Salta quasi sempre il primo avversario, ma quando alza la testa per dettare il passaggio non trova compagni smarcati. Si spegne alla distanza, messo in gabbia da una tripla marcatura.

SIBILLI 5. Si abbassa fino alla metà campo per manovrare qualche pallone, ma combina poco o nulla. (Moreo 5,5: sale in cielo nell’ultima azione del pomeriggio, ma la sua sponda aerea non trova la correzione di Masucci per pochissimo).

GLIOZZI 6. Di fatto è l’unico nerazzurro che chiude la partita con un tiro nello specchio della porta. La sua inzuccata sul cross di Morutan è potentissima ma "troppo" precisa, e così Gagno gli dice di no. (Masucci 6: solita feroce determinazione, capace di ridestare l’elettrocardiogramma della squadra. Il guardalinee gli cancella ingiustamente un destro ben indirizzato che impegna Gagno. Poi per una frazione di secondo arriva tardi sul suggerimento di Moreo in area piccola).

D’ANGELO 5. Dopo le gare interne, il leit motiv del gol incassato nel primo quarto di gara si propone stavolta anche in trasferta. Ci si aspetta una reazione feroce, invece la squadra appare floscia e con pochissime idee di fronte a un avversario modesto. Il Modena però ha il merito di metterci più applicazione e determinazione: non è un caso che i gialli arrivino prima su quasi tutti i palloni vaganti. L’all-in finale con cinque punte contemporaneamente in campo produce soltanto ulteriore confusione.

M.A.