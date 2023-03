Moreo, quando una rete frantuma tanti incubi

di Michele Bufalino

Un colpo di testa da consumato ariete d’area di rigore e il Pisa passa in vantaggio. Nel gol di Stefano Moreo al Benevento però c’è molto di più. C’è la gioia di essersi lasciato indietro un periodo fortemente negativo, c’è la voglia di essere tornato protagonista. C’è la ritrovata libertà mentale per giocare al massimo l’ultima parte del campionato. E poi ci sono i numeri. Il dato singolo di essere tornato al gol dopo 1374 minuti di digiuno. L’ultima rete del calciatore risaliva infatti allo scorso 1 ottobre, quando il Bari castigò il Brescia 6-2. Il dato ‘di squadra’ interrompe invece un altro digiuno.

Dopo 288 minuti la coppia Moreo-Gliozzi ha infatti prodotto il suo primo gol su azione, dopo due reti su calcio di rigore messe a segno dall’ex Como. Adesso Moreo è pronto per tornare ad essere il "facilitatore del gol", soprannome che in Lombardia gli era stato attribuito fin dal suo arrivo. Spesso addirittura trequartista, quindi assistman e uomo votato al sacrificio che ha sempre dimostrato di giocar bene con qualsiasi partner d’attacco. Una nomea e delle caratteristiche che, da anni, avevano fatto drizzare la antenne a Giovanni Corrado, tanto da inseguirlo a lungo, fin da quando l’ex rondinella era di proprietà dell’Empoli. E sabato in tribuna c’è chi giura di aver visto sorridere il direttore generale del Pisa a denti stretti, con grande soddisfazione, dopo la rete dell’1-0 segnata al Benevento. Moreo non è mai stato un attaccante da 20 reti a stagione, anche se ha segnato più di 50 reti in oltre 300 partite di campionato da professionista, ma è stato spesso il suo lavoro ‘dietro le quinte’ ad essere la fortuna delle quadre che lo hanno avuto in rosa. Il sacrificio in fase difensiva, la fisicità in entrambe le zone del campo grazie alla sua altezza, ma non solo. Una pedina fondamentale.

Resta un velo di preoccupazione per il piccolo infortunio muscolare che il calciatore ha sviluppato nel corso del secondo tempo, costringendo D’Angelo a optare per il cambio. Riccardo Taddei nel post partita ha minimizzato e, nel corso dei prossimi giorni, Moreo sarà controllato dallo staff medico. E’ quindi una benedizione che la sosta arrivi in un momento come questo, permettendo al giocatore di poter riassorbire il dolore nel giro di poco tempo. C’è chi rinasce e chi invece sprofonda verso l’abisso. Se da un lato infatti Stefano Moreo ha ritrovato il gol, rilanciando il Pisa nella corsa playoff, a Brescia si staranno invece mangiando le mani. Nel corso di questo weekend infatti le rondinelle hanno raggiunto l’ultimo posto in classifica, dopo una caduta libera durata mesi, con la consapevolezza che più giù non si può andare. Ironia della sorte, oltre al primo centro di Moreo, la seconda rete dei nerazzurri è arrivata su un altro asse ex Brescia, grazie all’assist di Torregrossa per Matteo Tramoni.