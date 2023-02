Moreo, l’arma da utilizzare per scardinare le difese chiuse

Finalmente Stefano Moreo: dopo due estati caratterizzate da un inseguimento estenuante e infruttuoso, nei 50’ minuti che il centravanti ha vissuto sul rettangolo verde nella sfida con il Venezia abbiamo compreso meglio le forti motivazioni che hanno spinto la dirigenza nerazzurra a non desistere di fronte ai ripetuti "niet" di Massimo Cellino. Il numero 32 si è gettato nella mischia due sere fa con l’obiettivo di far valere il suo fisico e la spiccata predisposizione a sacrificarsi per i compagni. Pronti-via, e dopo cinque minuti scarsi dal suo ingresso in campo Moreo ha costruito in tandem con Gliozzi l’occasione da gol più nitida prima dell’azione che ha portato al rigore. Dapprima il centravanti è salito in cielo per addomesticare la palla e metterla a disposizione di Gliozzi, poi con il sinistro è andato vicinissimo alla prima soddisfazione personale in nerazzurro. E poi a una ventina di minuti scarsi dal triplice fischio ha trasformato in oro una palla vagante nell’area di rigore veneziana: la sua girata, intercettata dal braccio di Tessman, avrebbe messo in serie difficoltà il portiere ospite. È stato uno dei 12 palloni toccati dall’attaccante: un apporto decisivo per il pareggio finale e il punto comunque prezioso per la classifica dello Sporting Club. In attesa del primo acuto all’ombra della Torre – Moreo non segna dal 1° ottobre, quando siglò uno dei due gol della bandiera bresciani nella sconfitta per 6-2 a Bari -, è proprio dalle statistiche relative alle sportellate aeree che si può apprezzare l’importanza di Stefano Moreo nell’economia del gioco del Pisa. Dalla gara di esordio in casa del Como, a metà gennaio, il numero 32 ha ingaggiato ben 25 duelli aerei con le difese avversarie, uscendone vincitore in 13 occasioni. Tradotto in parole molto povere: quando la manovra della squadra di D’Angelo passa attraverso i palloni alti, uno su due viene toccato e riciclato dal centravanti originario di Milano. Un fattore molto importante da sfruttare ancora meglio in quelle gare, soprattutto casalinghe, nelle quali i nerazzurri faticano a far decollare la manovra a causa degli spazi ingolfati e delle linee difensive strettissime. Alzare la traiettoria dei passaggi e cercare maggiormente la profondità dettata da Moreo potrebbe essere una delle chiavi delle prossime partite. M.A.