Mini tour de force: 3 partite in 8 giorni

Dopo il pareggio contro il Venezia, il Pisa si prepara ad affrontare ben tre gare in soli otto giorni. Venerdì sera ci sarà il Perugia, reduce dalla vittoria nel derby con la Ternana. L’allenatore Luca D’Angelo dovrà fare diverse scelte, tenendo conto dei tanti impegni. La prima decisione riguarda Ernesto Torregrossa, ancora lontano dalla forma migliore. Potrebbe essere preferibile utilizzarlo come alternativa dalla panchina. Federico Barba, invece, si allena con la squadra ma anche a parte: la sua presenza dipenderà dalle sue condizioni alla rifinitura. La buona notizia per il Pisa è Matteo Tramoni, l’uomo in forma del momento. Il giocatore ha segnato ben quattro reti in partitella durante gli allenamenti degli ultimi giorni. I nerazzurri potrebbero schierarsi con il classico 4-3-2-1. Oltre a Nicolas, con la coppia di terzini Calabresi ed Esteves sulla destra e Beruatto sulla sinistra, tra i centrali, se Barba non dovesse farcela, il posto accanto ad Hermannsson potrebbe essere occupato da Rus, ma occhio a Caracciolo che scalpita. A centrocampo, il trio Nagy, Marin e Touré dovrebbe garantire qualità e quantità. Sulla trequarti Tramoni e Morutan potrebbero essere gli uomini dietro all’unica punta Gliozzi e, in caso di necessità, si potrebbe anche optare per la doppia punta con Moreo a fianco di Gliozzi. Intanto sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla partita contro il Perugia in tutti i settori dello stadio. Inoltre, è possibile acquistare i tagliandi per la trasferta di Parma. Ieri infatti sono stati messi in vendita sul circuito Ticketone e la trasferta sarà libera, senza l’obbligo della tessera del tifoso.