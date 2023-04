Mignani potrebbe vivare sul 4-4-2. Occhio alla verve di Morachioli

Un "integralista" del trequartista, una piazza che sogna a occhi aperti a soli quattro anni dal ritorno nel professionismo e una società che tutto è, fuorché una succursale del Napoli. Il Bari calcio e la Bari città si apprestano a vivere le ultime cinque curve della stagione regolare come un blocco monolitico: dopo aver conquistato trionfalmente la promozione in B non più tardi di dodici mesi fa, adesso i biancorossi si ritrovano a sei lunghezze dalla seconda piazza, quella che significa accesso diretto al Paradiso. Un cammino vincente in cui buona parte dei meriti sono da assegnare al tecnico, Michele Mignani, che alla prima esperienza in cadetteria sta dando dimostrazione di avere buoni principi tattici e una discreta capacità di gestire momenti e risorse della rosa. Il suo è un 4-3-1-2 quasi "dogmatico", nel quale hanno trovato la massima esaltazione il bomber Walid Cheddira (foto, per lui scampoli di presenze al Mondiale in Qatar con il Marocco) e il trequartista "corazzato" Michael Folorunsho (inseguito la scorsa estate anche dal Pisa). Il primo è capocannoniere del torneo con 16 centri (5 rigori), il secondo sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione in Serie B: 7 reti e 2 assist in 25 presenze. Sono due delle colonne sulle quali poggia il terzo posto del Bari: alle loro spalle ci sono anche il capitano Valerio Di Cesare, e il cervello della mediana Mattia Maita. Il primo, a 39 anni suonati, sembra ringiovanire di settimana in settimana ed è la guida carismatica dello spogliatoio. Il secondo, dopo una prima parte di carriera spesa per intero in Serie C, a 28 anni compiuti sta acquisendo la dimensione di ottimo regista anche per la B. Su questo scheletro si articola l’impianto tattico di Mignani, che per la trasferta di Pisa sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di virare verso il 4-4-2.

Perché negli 8 punti conquistati dai pugliesi nelle ultime 5 partite c’è lo zampino del 23enne Gregorio Morachioli, ala dal dribbling fulminante. Arrivato a gennaio dal Renate, ha messo a referto un gol e 2 assist e potrebbe partire titolare per la prima volta. In questo caso Folorunsho scalerebbe sulla fascia destra, con Mirko Antenucci ("anonimo" ex nerazzurro) a fare coppia con Cheddira. Fuori dai giochi gli infortunati Scheidler e Maiello.

M.A.