Mercato Cinque nerazzurri con la valigia Per il Pisa la parola d’ordine è "cedere"

di Michele Bufalino

Alla luce dei tanti giocatori sotto contratto (una quarantina) per il Pisa la prima parola d’ordine per la società è ‘cedere’, facendo spazio all’interno della rosa e cercando di guadagnare il più possibile da operazioni che potrebbero anche portare a importanti plusvalenze. Ci sono almeno cinque giocatori di pregio in odore di lasciare la squadra nerazzurra. Il primo è Pietro Beruatto, cercato da almeno tre squadre, due in Serie A (Bologna ed Empoli) e una in Serie B (Palermo). Per lui si potrebbe scatenare un’asta che potrebbe portare il Pisa a guadagnare anche 3 o 4 milioni di euro dalla sua cessione. Lorenzo Lucca invece è già stato ceduto all’Udinese. Un milione di euro (o qualcosa meno) dal prestito oneroso più 8 milioni se i friulani vorranno riscattare il cartellino a fine anno. Ormai l’attaccante è un asset che produce introiti costanti, visto anche il prestito della stagione scorsa ad Amsterdam all’Ajax. Poi c’è Idrissa Touré. Il centrocampista è seguito da vicinissimo dal Genoa, con il Pisa che ha chiesto 2,5 milioni di euro, senza contropartite. Il giocatore ha mercato e presto potrebbero aggiungersi altre pretendenti al suo cartellino. Occhio poi a Marius Marin. Non sono ancora arrivate proposte importanti per il giocatore, ma il Pisa lo pagò 625 mila euro dal Sassuolo e punta a una grossa plusvalenza, sperando di incassare dai 2 ai 4 milioni. Infine c’è Giuseppe Sibilli. L’attaccante è stato cercato dal Palermo e dal Venezia, dopo che l’anno scorso fu vicino ad andare al Frosinone e al Modena, che arrivò a trattare 2 milioni per la cessione del giocatore. Facendo i dovuti calcoli la società nerazzurra potrebbe guadagnare almeno una decina di milioni di euro dalle cessioni e, nella migliore delle ipotesi, se l’Udinese riscatterà Lucca, questa cifra si avvicinerà anche ai 20 milioni. Già definite le operazioni di Cisco al Sud Tirol (definitivo), oltre a Sussi e Di Quinzio (direzione Fiorenzuola. Leonardo Loria, Salvatore Santoro, Artur Ionita, Giuseppe Mastinu, Assane Seck, Edgaras Dubickas, Leonardo Ubaldi, sono solo alcuni degli altri calciatori in uscita.

Saranno valutate, come noto, anche le posizioni di Federico Barba, di Ernesto Torregrossa (su cui ha fatto richiesta il Brescia), di Hjortur Hermannsson (cercato dal Modena). E in entrata? Sono tanti i giocatori che il Pisa sta seguendo, noti e non noti. L’affondo per qualcuno di loro potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana, ma i nomi sono quelli circolati nei giorni scorsi, Marco D’Alessandro del Monza su tutti, per non parlare dei giovani che potrebbero arrivare, dalla Fiorentina o dalla Juventus Next Gen, richiesti da Aquilani.