Grande boxe e pieno di pubblico per il 2° Memorial “Piero Del Papa”

Pisa, 5 aprile 2023 – Domenica 2 aprile si è tenuto uno degli appuntamenti sportivi più importanti della città di Pisa, ovviamente un successo scontato sia dal punto di vista della partecipazione della cittadinanza visti i circa 400 spettatori che hanno affollato gli spalti del Palazzetto dello Sport, sia dal punto di vista sportivo, visto l’alto tasso tecnico dei match proposti dalla società organizzatrice, la Pugilistica Galileo Galilei, storica società in cui lo stesso Del Papa è pugilisticamente nato e ha militato per tutta la carriera sia dilettantistica che professionistica. La seconda edizione del memorial "Piero Del Papa" si è rivelata ancora una volta l'occasione per celebrare la passione pisana per la nobile arte.

In questa spettacolare giornata si è assistito a prestazioni di elevato agonismo e alta caratura tecnica. I pugili di casa si sono tutti distinti in risultati positivi: Nicola Bindi, il più piccolo della compagine di casa, a soli 11 anni ha pareggiato il suo terzo match in tre settimane, in un confronto tutto d’attacco contro un avversario ben impostato tecnicamente della San Giuliano Boxing Team. A seguire il peso supermassimo Simone Marocchini impegnato nel rematch del suo debutto che lo aveva visto sconfitto contro il pari peso Lux della Boxe Paradiso. Marocchini ha ribaltato i pronostici sovvertendo il risultato del primo match: entrambi i pugili si sono scambiati colpi pesantissimi, con il verdetto sul filo di lana per questi due giganti di soli 18 anni, che ha visto vincitore Marocchini. Infine Giovanni Spinelli, aviere della 46° Aerobrigata, ha vinto un match di alta intensità con Abdelmoula di Montecatini: i colpi più precisi di Spinelli hanno fatto pendere il risultato dalla sua parte.

Il bilancio si chiude con due vittorie ed un pari per i pugili di casa, appesantiti dalla defezione di Federica Pardini che avrebbe contribuito sicuramente ad alzare il livello di spettacolarità della manifestazione. Come miglior pugile è stato premiato Samuele Giuliano della Boxe Giuliano, già pluricampione d’Italia, il quale ha vinto un match molto tattico sul combattivo Marvin Ademaj del maestro Mostarda della San Giuliano Boxing Team. La Pugilistica Galilei dà appuntamento al Palasport e alla cittadinanza al prossimo ottobre con l’11° Memorial ‘Fratelli Burchi’.