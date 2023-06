Matteo Tognozzi, giovane dirigente pisano vicino alla Sampdoria

Un giovane dirigente pisano potrebbe diventare il nuovo diesse della Sampdoria. I blucerchiati infatti hanno iniziato da poco il loro nuovo corso della proprietà targata Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che ha rilevato la società da Massimo Ferrero. Il nuovo presidente Marco Lanna sta così operando per cercare un nuovo direttore sportivo ed è molto vicino a un dirigente della Juventus Under 23. Dopo un tentativo con Giovanni Manna, che ormai è in odore di rinnovo fino al 2025, il nome forte sarebbe quello di Matteo Tognozzi, responsabile scouting della Juventus. Il giovane, 36 anni, in passato ha avuto esperienze con Zenit San Pietroburgo, alla corte di Luciano Spalletti, oggi campione d’Italia con il Napoli, quindi Amburgo e Bayer Leverkusen e sarebbe un importante salto di qualità se arrivasse la fumata bianca a Genova. Il direttore tecnico della Sampdoria invece è già scelto, sarà Nicola Legrottaglie. La famiglia Tognozzi è una delle più importanti a livello dirigenziale della provincia pisana. Stefano Tognozzi, padre di Matteo, ad esempio, dopo è stato storico general manager del Cascina e del Pontedera, prima di diventare talent scout per la Roma e la Juventus, con esperienze anche in Bundesliga all’Amburgo e allo Zenit in Russia. Tognozzi invece, 36 enne di Putignano, aveva debuttato da dirigente crescendo a fianco del padre. Nel 2019 il diploma di direttore sportivo a Coverciano con la tesi "Il mio viaggio: appunti di uno scout". Una vita in simbiosi col calcio che potrebbe portarlo a una grande esperienza da direttore sportivo in una grande squadra da rilanciare, dopo altre esperienze da osservatore anche con Piacenza ed Empoli. Michele Bufalino