Match di cartello per i Lupi E l’Arno prova ad approfittarne

La gara di cartello relativa alla 22esima giornata del campionato di B maschile, si svolge al PalaParenti fra i Lupi e la capolista Civita Castellana. Viterbesi per tener a bada le due inseguitrici più pericolose: Arno e gli stessi Lupi. In classifica i laziali conducono con 55 punti. Poi Arno (52) e Lupi (48). I primi due posti valgono la partecipazione ai playoff promozione. Il discorso è relativo solo a tre squadre; le altre sono ormai fuori dai giochi. La gara del PalaParenti, con ingresso gratuito, inizierà alle 17. Lupi alla ricerca della vittoria di prestigio, per vendicare la battuta d’arresto dell’andata e per restare in corsa fino in fondo. Interessati a quanto accade, i castelfranchesi di coach Mattioli, oggi alle 18 in trasferta a Foligno contro la Italchimici. Arno sornione che confida nei cugini di Santa Croce per issarsi, eventualmente, al primo posto, per poi giocarsi il tutto per tutto nelle ultime partite. Il Gruppo Lupi di Pontedera, squadra ballerina e alterna, giocherà domani (17,30) a Prato contro i temibili lanieri. Nel femminile, in Serie B1, il big-match è previsto al PalaBagagli di Castelfranco dove la FGL-Zuma ospita le torinesi del Parella. Squadre appaiate in vetta (46) ma le piemontesi mantengono il primato per il miglior quoziente set. All’andata Parella si impose per 3-1 e ora, nelle biancoblu di Menicucci e Ficini, c’è la volontà di restituire la pariglia con una prova volitiva e di carattere. Ambiente carico dopo le ultime vittorie: fischio d’inizio alle 17,30.