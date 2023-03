Masucci a parte Test con la Primavera

Allenamento con la Primavera per il Pisa Sporting Club dal prato dell’Arena Garibaldi. La truppa di D’Angelo infatti ha disputato un incontro a porte chiuse con la formazione di Masi per proseguire la preparazione in vista della gara di sabato alle 14 contro il Benevento. Per l’occasione hanno giocato tutti gli effettivi. E’ tornato in gruppo anche Emanuele Zuelli, fermatosi lunedì per una botta in allenamento, così come Ernesto Torregrossa, che era rimasto ad allenarsi a parte e in palestra. Prosegue invece la preparazione differenziata Gaetano Masucci, che ieri non è stato impiegato nell’amichevole in famiglia contro i ‘ragazzini terribili’ di Masi che si stanno giocando la promozione nella serie superiore. Nel frattempo sono arrivate anche le decisioni del giudice sportivo. Per il Pisa nessuna sanzione, se non la diffida per ben tre giocatori: Adam Nagy, Pietro Beruatto e Giuseppe Sibilli. Viceversa il Benevento dovrà rinunciare ad Andres Tello, squalificato, così come non potrà sedersi in panchina Roberto Stellone, appiedato per un turno. Prosegue ancora la vendita dei biglietti per la sfida di sabato pomeriggio. Ancora disponibilità in tutti i settori dello stadio, ad eccezione della Curva Nord Maurizio Alberti. Infine il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Benevento all’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo. Il direttore di gara sarà assistito da Alessandro Cipressa di Lecce e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Il Quarto Ufficiale sarà Giuseppe Mucera di Palermo. Al var Luca Zufferli di Udine e all’avar Luca Massimi di Termoli.

Michele Bufalino