"Massimo sostegno dei tifosi" Circa 9.500 spettatori all’Arena

La strada da seguire la indicano i gruppi della Curva Nord: Sconvolts, Svitati, Wanderers e Rangers in poche righe condensano il significato della sfida di Pasquetta. "Pisa-Cagliari è una partita che riteniamo fondamentale per questa stagione e la squadra dovrà sentire il massimo sostegno e soprattutto l’appoggio della tifoseria. Per cui invitiamo tutti a presentarsi in grande anticipo, nonostante il giorno festivo, e a portare sciarpe e bandiere. L’Arena dovrà essere una bolgia e spingere i nerazzurri alla vittoria". Quasi avessero letto nei pensieri di mister D’Angelo e avessero avvertito la necessità, sottolineata dal tecnico abruzzese, di accantonare la delusione per gli ultimi risultati altalenanti e ritrovare quell’entusiasmo e quell’euforia che da ottobre a fine dicembre erano stati il propellente della prodigiosa rimonta in classifica. Numeri alla mano, si tratta di un appello agli ultimi indecisi: perché alla chiusura serale dei botteghini rimaneva una disponibilità scarsissima di tagliandi in tribuna inferiore e gradinata, e qualcosina in più in tribuna superiore. Contando anche i circa 700 sostenitori ospiti che affolleranno il settore loro destinato, l’Arena lunedì offrirà un colpo d’occhio meraviglioso, con circa 9.500 spettatori (secondo miglior dato stagionale dopo il sold out di Pisa-Genoa). Sul campo intanto prosegue la preparazione di Nagy e soci, che ieri hanno sfidato in amichevole il Figline, compagine militante in Eccellenza. D’Angelo ha potuto ruotare tutti gli elementi a sua disposizione e il confronto è terminato con il punteggio di 3-3. Per i nerazzurri sono andati a segno Morutan dal dischetto, Barba e Zuelli. Gli allenamenti proseguiranno con le sedute singole di oggi e domani sui campi di San Piero, prima della rifinitura mattutina di lunedì sul prato dell’Arena Garibaldi. La Lega B ha ufficializzato anche le date e gli orari delle ultime due giornate di campionato: sabato 13 maggio lo Sporting Club giocherà a Brescia alle 14, e chiuderà la stagione regolare in casa venerdì 19 maggio alle 20.30 ospitando la Spal. Prossima stagione, di cui è stata messa nero su bianco la partenza: primo anticipo in programma venerdì 18 agosto, il resto del programma sabato 19.

M.A.