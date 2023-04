Marin e i trentaquattro palloni recuperati contro il "fioretto" di Antonio Palombo

La clava e il fioretto, accomunati da uno spirito di appartenenza ormai rarissimo da ritrovare sui campi di calcio. Questo pomeriggio sul terreno del "Liberati" si incroceranno sulla metà campo due calciatori che rappresentano moltissimo della storia recente di Pisa e Ternana: Marius Marin per i nerazzurri, Antonio Palumbo per gli umbri. Il romeno, a suon di prestazioni sopra le righe e una simbiosi praticamente totale con la gente della Torre, è divenuto uno dei mediani più forti della cadetteria, dopo essere stato tra gli artefici della promozione dalla C nel 2019. Con 170 gettoni ufficiali è tra i calciatori più esperti del gruppo, nonostante la carta d’identità segnali appena 24 anni. In questa stagione ha già recuperato 34 palloni ed è uscito vincitore dal 59% dei contrasti ingaggiati con gli avversari. Impressiona in positivo il netto miglioramento sul piano della gestione del palleggio: Marin infatti viaggia al 76% di accuratezza nei passaggi. Proprio questo è il pezzo forte di Antonio Palumbo, l’altro cuore pulsante in campo oggi pomeriggio. Formato e cresciuto nella Primavera della Ternana, il 26enne originario di Napoli ne è divenuto capitano e guida tecnica e carismatica: sono addirittura 187 le presenze in tutte le gare ufficiali con la casacca delle "fere". Lui ormai da quasi due anni si è affermato come una delle mezze ali più interessanti del panorama cadetto, capace di sfornare assist a ripetizione e impreziosire la manovra della squadra di mister Lucarelli: in questo campionato sono già 8 i passaggi per i gol dei compagni, arricchiti anche da 4 gol. Un andamento che, nonostante manchino ancora sei giornate al termine del campionato, fanno di questa la migliore stagione in carriera per il numero 5 rossoverde. Una parte consistente della sfida di oggi è costituita dal confronto di questi due giocatori.

M.A.