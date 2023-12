Maratona di Pisa Sarà un anno da record

Dall’Inghilterra all’Iraq, passando per Indonesia, Islanda e Mauricius. La XXIV edizione della Maratona di Pisa è sempre più internazionale. Ben 2700 atleti (con un aumento del 30% delle iscrizioni rispetto all’anno precedente) si sfideranno da tutto il mondo il prossimo 17 dicembre. Di questi 1000 saranno stranieri, con una folta partecipazione di 190 corridori dall’Inghilterra. L’evento includerà la Maratona, la mezza maratona "Pisanina" di 21 km, una gara Uisp e la 4 miglia. Chi bisserà il successo di Giovanni Grano, al maschile e dello splendido esordio di Benedetta Coliva, capace anche di migliorare il primato del percorso, al femminile? Tra le donne favorite, capolista è la britannica Jemima Farley che porta in dote la vittoria dell’ultima maratona di Sliema (Malta), mentre tra gli uomini c’è l’italo marocchino Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) che porta in dote un primato personale di 2h19’36". "Dopo il Covid c’è stata una grande flessione di partecipazioni - dichiara Stefano Costanzo di 1063 AD -, dimezzandosi sul podismo. A Pisa da 5000 siamo scesi a 1900 partecipanti nel 2021, ma ora faticosamente è tornata a crescere fino ai 2700 iscritti attuali.

Sono rappresentate 79 nazioni del mondo e accoglieremo tutti con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di regalare sorrisi". Fa eco a Costanzo l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa: "Questa partecipazione significativa rappresenta un indotto economico molto importante per Pisa e per il turismo sportivo cittadino - dichiara l’assessore -. Dal punto di vista tecnico si tratta di una maratona molto veloce e con ampi rettilinei, un aspetto, quest’ultimo, che consente agli atleti di provare a "fare il tempo" per ottenere il proprio record personale e qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024 o per i prossimi Europei".

Gli organizzatori della Maratona di Pisa proseguono con la tradizione per la quale la gara rimane aperta a tutti, una competizione viva e dinamica nella quale c’è posto anche per gli outsider, avendo, di proposito, rinunciato a schierare sulla linea di partenza nomi di calibro internazionale. Circa 140 atleti pisani in gara, forte segnale di vitalità del podismo locale. San Rossore Sport Village, come negli anni passati riserva in premio uno zaino ed un test cardiopolmonare al miglior pisano e alla migliore pisana. Una maratona per tutte le età il cui picco è rappresentato dal veterano Angelo Squadrone, classe 1929, l’atleta più anziano in gara che si cimenterà sulla Mezza Maratona. Il percorso partirà da Piazza Manin, con Piazza Duomo sullo sfondo alle 9 del mattino.

Lasciata la piazza alle spalle, si prosegue percorrendo i caratteristici lungarni della città, per poi dirigersi verso San Piero a Grado. Poi la mezza maratona tornerà indietro verso l’arrivo, mentre la maratona attraverserà il Parco Naturale di San Rossore. Giro di boa a Tirrenia e rientro passando per Marina di Pisa per poi tornare all’arrivo ai piedi della Torre Pendente, dove verrà tagliato il traguardo.