Lupi in campo per un posto al sole nei playoff

I Lupi giocano oggi a Reggio Emilia (20,30) nel posticipo della penultima di ritorno. Il motivo è dovuto all’indisponibilità, nella giornata di ieri, del PalaBigi. L’appuntamento è quindi per stasera alle 20,30. La Kemas Lamipel è alla ricerca di punti per conquistare, la migliore posizione possibile, nella griglia dei playoff. I reggiani, che puntano alla permanenza nella serie cadetta, mirano alla vittoria per togliersi quanto prima dagli impicci. Si prevede una gara combattuta, visto che le motivazioni non mancano. Almeno dovrebbe essere così, a meno che, una delle due squadre, non appaia svuotata e priva di stimoli, lasciando spazio all’altra. Ma questi presupposti, non ci sono. L’ambiente dei Lupi sa, che Vincenzo Mastrangelo, allenerà l’anno prossimo a Taranto in Superlega. Ci sono ancora da disputare due gare di campionato, quella di stasera in Emilia, oltre a quella di domenica prossima in casa con Castellana Grotte. Poi i playoff a cui i conciari parteciperanno sicuramente, dopo aver cercato di ottenere il miglior piazzamento possibile. La Kemas Lamipel è decisamente più forte dei reggiani di coach Fanuli, i quali sono tornati al successo domenica scorsa su Ravenna (3-2) dopo una serie di 10 ko consecutivi. I santacrocesi hanno invece regolato col 3-0 di prassi (sei su sei in altrettante stagioni) i lucani del Lagonegro. Quest’ultima squadra, con Reggio Emilia e Motta di Livenza è impigliata nelle zone a rischio di una A2 equilibrata.

Marco Lepri