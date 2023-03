L’ultimo successo ottenuto 23 anni fa

Ritorna dopo ben quattordici anni una delle sfide più frequenti per il Pisa in cadetteria: sono 27 i precedenti ufficiali al "Braglia" di Modena, e di questi 19 sono stati giocati in B. L’ultimo incrocio è datato 7 febbraio 2009 (ovviamente in Serie B): la squadra guidata da Gian Piero Ventura chiuse il primo tempo sull’1-3 grazie alla doppietta di Giuseppe Greco e al gol di Edgar Alvarez, ma le reti di Longo, Catellani e Bruno per i padroni di casa sigillarono il pareggio finale. Nella stagione precedente, con i nerazzurri impegnati nella corsa alla promozione diretta, il Pisa sbatté sul muro eretto dal portiere dei gialli Frezzolini, protagonista assoluto dello 0-0 finale. L’ultimo successo dello Sporting Club è datato 10 dicembre 2000 in Serie C: i nerazzurri sbancarono il terreno della capolista con la rete di Domenico Costanzo. Il Modena invece non centra la vittoria addirittura dal 23 gennaio 1994, in Serie B, quando fu sufficiente il guizzo di Provitali poco prima dell’intervallo. Il bilancio complessivo è composto da 6 vittorie, 13 sconfitte e 8 pareggi.